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Bülent Arınç: Yarın genel seçim olsa yüzde 60 oy vereceksiniz

Arınç: Bu ülkeyi yıpratmak, Başbakanı lekelemek, itibarını düşürmek isteyenler avuçlarını yalasın, millet bu tuzaklara inanmıyor, bu iftiralara kanmıyor ve herkes yoluna devam ediyor

14 Mart 2014 14:12

Diyarbakır'da Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi AKP Belediye Başkan adayı Sebagatullah Seydaoğlu'nun seçim bürosunu ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç "Siz mutlusunuz ki bize yüzde 50 verdiniz. Yarın genel seçimler olsa yüzde 60 oy vereceksiniz buna inanıyorum." diye konuştu.

Arınç, daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile birlikte Bismil İlçesi'ne geçti. Burada bakan Eker, parti binası önünde toplananlara yönelik konuşmasında, seçimin sadece belediye seçimi olmadığını belirterek, aynı zamanda halkın istihdamı, çözüm sürecinin devamını, yatırımları, kalkınmayı seçeceği de bir seçim olacağını söyledi.

Eker, "17 Aralık süreciyle yeni bir tuzak yeni bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hepsinin arkasında Türkiye 'de Kürt meselesinin çözümünü engelleme çabası var. Hiç kimse Tayyip Erdoğan kadar varlığını ortaya koyup bu meselenin çözümü kadar çaba sarf etmedi. Bismil'in belediyecilik hizmetlerini almasının vakti saati gelmiştir. İdeolojisi ne olursa olsun herkes iyi bir belediyecilik hizmetini hak ediyor. Bismil'in de ak belediyecilik hizmetiyle buluşmasının vakti gelmiştir" dedi.

Bülent Arınç, her partinin AKP kadar muhterem olduğunu belirterek, bugüne kadar AKP'li belediyelerin çok büyük işler başardıklarını söyledi. Ayrımcılık yapmadan halkı huzur içinde yaşattıklarını ve herkesi kucakladıklarını belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Artık Bismil ve Diyarbakır'ın da vakti geldi. 11 senedir ayrımcılıktan, şiddetten başka bir şey bilmeyenlerin halkımıza hiçbir şey vermediklerini gördük, şimdi vakti geldi hizmet dönemi başlıyor. Herkesin siyasi anlayışına saygı gösteririz. Her parti bizim için AK Parti kadar muhteremdir. Ama ellerine hizmet imkanı geçtiğinde de başka şeylerle meşgul olanlara halkı birbirine karşı, hasım haline getirenlere, devletin verdiği tüm imkanları çarçur edenlere artık fırsat vermeyeceğiz. Bismil tarihte olduğu gibi büyük ve güçlü Bismil olacak. Hepimiz huzurlu bir hayat geçireceğiz. 11 senedir iktidarız sizler, destek verdiniz, yüzde 50 oy verdiniz: Biz de hastaneler, yollar, yüksek hızlı trenler, barajlar, havalimanları, okullar yaptık. Artık her şey daha güzel. Tarıma destek verdik. Milletimizi zenginleştiriyoruz. Sanayiyi güçlendiriyoruz. Siz mutlusunuz ki bize yüzde 50 verdiniz. Yarın genel seçimler olsa yüzde 60 oy vereceksiniz buna inanıyorum."

Başbakan yardımcı Bülent Arınç, "Bu ülkeyi yıpratmak, Başbakanı lekelemek, itibarını düşürmek isteyenler avuçlarını yalasın, millet bu tuzaklara inanmıyor, bu iftiralara kanmıyor ve herkes yoluna devam ediyor. 15 gün sonra inşallah isabetli bir kararla hükümetimiz ve belediyelerimizin yollarına koşarak devam edeceği bir dönem olacak" dedi.

Konuşma sırasında sağanak yağış nedeniyel Arınç, sözlerini bitirerek vatandaşların ıslanmaması için konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi. Arınç ve beraberindeki protokol daha sonra partililerle birlikte yemek yedi. 

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