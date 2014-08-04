'Bülent Arınç ve temsilcisi olan AKP'yle IŞİD aynı noktada birleştiler'

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde, “Kahkaha atan kadınları hedef gösterdiği için Arınç hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" yazılı pankart açan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi yaklaşık 50 kadın, “Kadın kardeşlerimiz öldürülmesin", “Kahkahaları değil cinayetleri engelle", “Kadın cinayetlerini durduracağız" şeklinde slogan atarak, basın açıklaması yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre eyleme, CHP İstanbul Milletvekilleri Melda Onur ve Mahmut Tanal ile CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da destek verdi.

“Hedef gösterilme cinayetin gerekçesi olabilir"

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kadınları hedef gösterdiğini belirterek, “Aslında Arınç'ı fantezileriyle baş başa bırakıp, belki kahkaha bile atmayabilirdik. Ama ne yazık ki 'iffetsizlik' suçlaması var, iffetsizlikle hedef gösterilme var. Bu hedef gösterilme, yarın bir gün, bir cinayetin gerekçesi olabilir. Kanaat önderlerinin söyledikleri çok önemli. Bugün buradayız, çünkü ilerideki bir felakete gitmemek için buraya bir referans noktası koymak istiyoruz" dedi.

“Herkes kendi namusundan sorumludur"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da, “Bastırılmış bu sapkın zihniyet konuştukça, tekrar yüzeye çıkıyor. Her konuşmasında daha da batıyor. Bu kişi herhangi birisi değildir, bir Başbakan Yardımcısı'dır. Hükümet sözcülerinin yaptığı her açıklama toplumda çok derin mesajlar içerir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Kadınların giydiklerine, yediklerine, içtiklerine, kaç çocuk dünyaya getireceklerine karışmayın. Kimse kimsenin namusundan sorumlu değildir, herkes kendi namusundan sorumludur" diye konuştu.

“IŞİD ile aynı noktada birleştiler"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, Arınç'ın açıklamalarının 'aşağılama' suçunu oluşturduğunu söyleyerek, “Kadınların gülmesini iffetsizlik olarak niteleyen Arınç kiminle aynı noktada birleşti? IŞİD'in yayınlamış olduğu kurallar listesi vardı. Kurallar listesinde kadınların gülmesi yasaktı. Burada da, aynı zihniyetle, Bülent Arınç ve temsilcisi olan AKP iktidarıyla IŞİD, plan, program, kuralıyla birlikte aynı noktada birleştiler. Her iki zihniyet de 'Kadınların gülmesi yasaktır' diyor. Yapılan bu olayda neler var? Psikolojik ve ruhsal şiddet var. Cinsel ayrım gözeterek kadını aşağılama suçu var. Eşitlik ilkesine aykırı hareket etme suçu var" şeklinde konuştu.

“Ayrımcılık, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 sayfalık suç duyurusu dilekçesi sunan kadınlar, dilekçelerinde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın “Ayrımcılık", “Hakaret", “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediğini savundu.

Dilekçede Arınç'ın sözlerine de yer verildi

Suç duyurusu dilekçesinde, Bülent Arınç'ın 28 Temmuz günü AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katıldığı; tören sırasında kadınları aşağılayıcı ve nefret söylemi içeren bir konuşma yaptığı anlatıldı. Dilekçede, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın törende yaptığı konuşmaya da yer verildi. Arınç'ın, “Nerede, öyle yüzüne baktığımız zaman yüzü hafifçe kızarabilecek, boynunu öne eğebilecek, gözünü bizden kaçırabilecek, iffet sembolü, hâyâ sembolü kızlarımız… Kadınsa, o da iffetli olacak. Mahrem, namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak…" şeklindeki sözlerinin, anayasanın ve TCK'nın pek çok maddesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Arınç'ın cezalandırılması talep edildi

Dilekçede, "Arınç'ın sözleri kadının iffetli olmasını ve herkesin içinde kahkaha atmamasını, zira kadının kahkaha atması halinde de bunun iffetsizlik olacağını işaret ettiği için, 122. madde kapsamında şikayet olunanın nefret söylemi 'cinsiyet farklılığına' dayanmaktadır" denildi ve Arınç'ın cezalandırılması talep edildi.