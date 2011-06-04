Bülent Arınç: Ümit Boyner sussaydı özür dileyebilirdim

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ‘porno polemiği’ yaşadığı TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’ tarafından haksız yere eleştirildiği için cevap verdiğini söyledi. Arınç, ''Sussaydı Ümit Boyner'den özür dileyebilirdim'' dedi.

Arınç, Radikal Gazetesi'nden Ömür Şahin'e Boyner ile yaşadığı 'porno polemiği' konusunda şunları söyledi:



“Bu benim hakkımdır. Sayın Boyner de ağır cevap verdi. O da onun hakkıdır. Bundan sonra tartışmayı devam ettirmek anlamsızdır. Olmayan bir olaydan dolayı yapılan eleştiriye ağır cevap vermiş olabilirim, kabul ediyorum. Belki sussa idi özür dileyebilirdim. Bunlar medeni yaklaşımlardır. TÜSİAD dahil her kurum eleştiri hakkını kullanabilir. Bizim bu kurumları görmezden gelmemiz, düşüncelerini göz ardı etmemiz düşünülemez. Yine onlarla görüşeceğiz, gidip-geleceğiz.”



Ümit Boyner’le polemikle nasıl başladı?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner arasındaki polemik internetteki sansür tartışmalarıyla başlamıştı.



BOYNER: İnternet sansürü denildiği vakit, dünyada isimleri demokrasiyle anılmayan bazı ülkelerin hemen yanında hatırlanmamız kabul edilemez bir durum. Bildiğiniz gibi birbirinden çok farklı amaçlara hizmet eden, binlerce web sitesi şu anda kapalı.



ARINÇ: Sayın Boyner’in de çocukları var. Elbet internet çok faydalı bir araç. Ama Sayın Boyner de bilsin ki dünyanın her yerinde porno sitelere, şiddet yayan sitelere karşı filtre vardır, olmalıdır. Gençlerin, ailenin korunması hükümetlere verilen bir anayasal görevdir. Biz bu düşüncedeyiz. Sayın Boyner ya da böyle düşünenler iktidara gelirse porno siteleri ya da diğer konularda istediklerini serbest bırakabilirler.



BOYNER: Seçim dönemlerinde hep böyle şeyler oluyor. Referandumda konsomatris dediler. Şimdi de bu olay. Ben bu olayı sadece şahsıma yönelik olarak algılamıyorum. Ama Türkiye’deki bütün kadınlara ayıp oluyor. Herkes işine baksın. Türkiye’nin çok ciddi problemleri var. Onlarla ilgili siyaset üretilsin. Ümit Boyner’in pornoculuğu ile değil.