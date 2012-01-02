Bülent Arınç: Uludere için resmi özür dilemeyeceğiz

T24

'Operasyonda aydınlatılma yapıldı'



'Resmi özür dilemeyeceğiz'



'Olayda kasıt yoktur'



''Olay günü önce havai fişekler atılıp bölge aydınlatılıyor, ardından top atışı gerçekleştiriliyor. Buna rağmen grup, hareket etmeye devam ediyor. Bunun üzerine bir uçak bölgeye bomba atıyor.''''Her olay karşısında özür dilensin, dilenmesin olayı buralara getirmeyiniz. Bakın birçok politikacı, hükümet temsilcisi bölgeye gitti bu durumu kışkırtmak isteyenler var. Bir ihmal ve hata varsa şahsen özür dilerim ama resmi bir özür dilenmesini beklemek yanlış olur.''-İhmal olup olmadığına dair inceleme sürüyor. Şu andaki izlenim kasıttan kesinlikle uzak bir hadise olduğudur. Olayla kasıt yoktur.-İnsansız hava araçlarıyla kimlik tespiti mümkün değildir.-Ölenlerin ailerine tazminat ödenecek. Tazminat ödenmesi bir kaç gün içinde gerçekleştirilecek.