Bülent Arınç: Türkiye için endişeniz olmasın

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç İstanbul Finans Zirvesi'nin kapanış töreninde konuştu. Uzun yıllardır siyasetle iç içe olduğunu, TBMM'de 20 yıldır önemli görevlerde yer aldığını belirten Bülent Arınç “Genç yaşlarımdan itibaren siyaset yapan, TBMM'de 20 yıldan beri hemen hemen bütün görevlerde bulunmuş bir arkadaşınızım. Beş yıl TBMM başkanlığı, beş yıldır Başbakan Yardımcısıyım, pek çok komisyonlarda çalıştım, içeride ve dışarıda ülkemi temsil ettim. Benim bu dönemde doğruluğuna şahitlik ettiğim, bir gerçek var. Siyasi istikrarla ekonomik istikrar siyam ikiz gibi birbirleriyle ilişkilidir. Birisinin yokluğu öbürünün de yokluğu, birisinin varlığı öbürünün de varlığıdır" şeklinde konuştu.

Ezgi Çapa'nın DHA'da yer alan haberine göre siyasi iktidarın ekonomik istikrarı sağladığının altını çizen Arınç konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim başarımız ekonomik istikrarın devamıdır, ancak siyasi istikrarın da devamıdır. Siyasi istikrarın devamından bugünkü hükümetin mutlaka devam etmesi gerektiği gibi bir kanaat çıkarmayın. Hangi siyasi parti gelirse gelsin bu istikrarı koruyacak güce sahip olmalıdır. Yoksa tekrar başa dönmek mümkün olabilir"

'Medyanın işine karışma niyetinde değiliz'

Gezi Parkı'ndaki gelişmelere değinen Arınç uluslararası medyanın tavrını eleştirerek, “Haziran ayında Taksim'de ve Gezi Parkı'nda yaşanan olayları özellikle uluslararası medyanın dünyaya nasıl taktim ettiğini çok iyi biliyorum. BBC, CNN International, Russia Today'le, Reuters'la bu konuları görüştüğümüz için biliyorum. Yaptığı yayınlar konusunda buradan onları suçlayacak bir densizliği yapmam. Bunu kendilerine ifade ettik, onlar görevlerini yapıyorlar. Bize göre doğru ya da yanlış yapıyorlar ama medyanın işine karışmak niyetinde değiliz" diye konuştu.

Gezi Parkı olayları sırasında yatırımcıların tedirgin olduklarını ifade eden Arınç, “Siz bu haberleri izledikçe büyük bir tedirginlik içine girdiniz. Acaba Türkiye'de kara günler mi gelecek, bir istikrarsızlık mı olacak, yatırımlarımız etkilenecek mi, nedir bu gaz atılıyor, insanlar TOMA'lara karşı koşuyorlar. Nedir bu olaylar diye endişe taşıdınız. Park eskisinden daha güzel olmuş. Taksim Alanı güzel bir alan haline geliyor, yayalaştırma projesi bitmiş. Ama siz bunları görmediniz. Size televizyonlarda farklı yorumlar yapıldı. Bazı televizyonlar çok öncesinden İstanbul'a savaş muhabirlerini gönderdiler. Bu hazırlıkların ne anlama geldiğini biz şöyle biliyoruz. Türkiye'nin siyasi istikrarını bozmak ve hükümetin itibarını zedelemek için buna benzer pek çok olaylar yapılıyor. Ama başarısız oluyorlar" dedi.

Demokratik toplantı ve gösterilere izin verdiklerinin altını çizen Bülent Arınç, “Demokratik toplantı ve gösterilere hiçbir diyeceğimiz yok. Sonuna kadar toplantı ve gösteri yürüyüşünü yapmak isteyenlere müsaade etmek için her türlü emirlerine hazırız. Ama suç örgütlerinin yakmak, kırmak, tahrip etmek, öldürmek, yaralamak, kamu malına zarar vermek için yaptıkları eylemlere hiçbir hukuk devletinde izin verilmez. Biz de bunun aynısını yaptık" dedi.

'Türkiye için bir endişeniz olmasın'

Yatırımcılara Türkiye'deki girişimlerine devam etme çağrısında bulunan Arınç, sözlerine şöyle devam etti: (Gezi Parkı olayları) "O zaman yapılan gösterilerin kimler tarafından, ne maksatla yapıldığı ortaya çıkmıştır. Türkiye için bir endişeniz olmasın. Türkiye'nin siyasi istikrarı devam edecektir. Türkiye yatırımcılar için cazip bir ülkedir. Hiçbir şekilde ekonomik istikrarımızın bozulmasına imkân vermeyecek bir ekonomi yönetimi iş başındadır. Başbakan Yardımcısı Arınç'ın programı İstanbul Finans Zirvesi'ne katılanlara plaket vermesi ile son buldu.

