Bülent Arınç: Türkiye, hem Avrupa hem de ABD ile ilişkilerini düzeltmeli

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, “Türkiye, hem Avrupa hem de ABD ile ilişkilerini düzeltmeli” dedi.

“Türkiye AB içinde olmalı” diyen Arınç, “İlişkilerin kopması o ülkelere zarar vermez. Ancak Türkiye samimi ve kalıcı bir yaklaşımla ve çıkarlarımıza uygun bir şekilde ilişkilerini tayin etmelidir” ifadesini kullandı.

Arınç, “Rusya ve Türkiye çok yakın, fakat Çarlık döneminden beri Rusya’nın emperyalist hedefleri var. Biz tabi ticari çıkarlarımızı gözetiriz ve bu konularda anlaşma ve işbirliği yapabiliriz. Stratejik ve bölgemizi ilgilendiren konularda, ABD’nin (Rusya’nın) emperyalist hedeflerine karşı koymak için önceliği olması gerekir” diye konuştu.