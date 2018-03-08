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Bülent Arınç: Tüm kadınlarımız eşit, adil ve güven içinde yaşayabilsin

"Kadın; umuttur, merhamettir, emektir"

08 Mart 2018 19:09

Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucuları arasında yer alan Bülent Arınç,  8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle  Twitter'da yaptığı açıklamada "Kadın; umuttur, merhamettir, emektir. Kadın fedakarlık ve cesarettir. Tüm kadınlarımızın eşit, adil ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum bizi yarınlara daha güçlü ulaştıracaktır." dedi.

Arınç, HDP'li Aydoğan'a "Bir kadın olarak sus" demişti

Bülent Arınç, 2015 yılında TBMM Genel Kurul'da kendisine tepki gösteren HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’a, “Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus” demişti.

"Kadın; umuttur, merhamettir, emektir"

Bülent Arınç 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Twitter'da  "Kadın; umuttur, merhamettir, emektir. Kadın fedakarlık ve cesarettir. Tüm kadınlarımızın eşit, adil ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum bizi yarınlara daha güçlü ulaştıracaktır. Bu dileklerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" paylaşımında bulundu.

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