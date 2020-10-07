Bülent Arınç'tan SİNPAŞ açıklaması: Yönetim kurulu üyeliği teklifi geldi ancak kabul etmedim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç , SİNPAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildiği iddiasını yalanladı. Teklifi doğrulayan Arınç, bunu 'vicdan ve etik açıdan uygun görmediği için' reddettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, SİNPAŞ'ın kendisine yönetim kurulu üyeliği teklifi getirdiğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı.

Arınç, "Şirket 40 gün önce davanın bittiğinin altığını çizerek şirketlerin Türk Ticaret Kanunu gereğince kamuyu temsilen yönetim kurullarında bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeliğini bana teklif etti. Ben bu teklifi vicdan ve etik açıdan uygun görmediğim için kabul etmedim. Şirket bunun üzerine 02.09.2020 tarihinde KAP'a bildirimde bulunarak açıklama yaptı" ifadesini kullandı.

​SİNPAŞ da Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği düzeltme metninde yönetim kurulu üyeliğine atama kararında isim hatası yapıldığını kaydetti. Açıklamada şöyle dendi:

"Şirketimizde boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atama yapılmasına dair 01.09.2020 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan açıklamamız şirketimizin ilgili departmanları arasındaki bir iletişim hatası nedeniyle sehven yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzca boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için henüz bir karar alınmamış ve sayın Arınç ile de konu karşılıklı görüşülmemiştir. Boş olan Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için ilk Genel Kurulumuza arz edilmek üzere, yakında bir atama yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."