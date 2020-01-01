Bülent Arınç'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na damat yanıtı: Duruşma savcısına baskı yaptınız, önyargılısınız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'FETÖ’den yargılanan damadı Ekrem Yeter’in dosyasına ilişkin beraat kararına itiraz ettiklerini ve bozulacağını düşündüğünü dile getiren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yanıt verdi. Kocaman'ın duruşma savcısına baskı yaparak kararı istinafa gitmesini talep ettiğini ifade etti.

TBMM antetli kağıt kullanan Arınç açıklamasında, "Mahkeme oy birliğiyle beraat kararı verdi. Buna çok kızdınız ve Duruşma savcısına baskı yaparak istinafa götürdünüz. Şimdi de, "İstinafta gerekeni yapacağım. Göreceksiniz karar bozulacak, lamı cimi yok' diyorsunuz. Önyargılı olduğunu belli ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yargıdaki 'FETÖ' davalarıyla ilgili dün dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in 'FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Karara itiraz ettik" şeklinde konuşmuştu.

Bülent Arınç ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın dünkü sözlerine ilişkin bugün bir yanıt verdi.

"Açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır" diyen Arınç, "Bunu ve buna benzer açıklamalar sebebiyle kamuoyunda yargıya güven neredeyse yüzde 30'ların altına düştü. Bunu iyileştirmek adına Sayın Adalet Bakanı'nın ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olağanüstü çabalarını saygıyla destekliyorum" sözlerini kaydetti.

“Sayın Başsavcı açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır” Arınç, “Siz bu açıklamalarınızla bizlere kötü bir yeni yıl kutlaması yaptınız” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: Bülent Arınç’ın damadına verilen beraat kararına itiraz ettik, kararın bozulacağını düşünüyorum