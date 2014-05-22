Bülent Arınç: Savcılık Okmeydanı'ndaki vurulma olayına el koydu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Okmeydanı'nda cemevinin avlusunda polis kurşunu il vurulan Uğur Kurt ile ilgili açıklama yaptı. Arınç, “Olaya savcılık el koydu” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Eğer bir polisin silahından çıkan kurşunla, hiç günahı olmayan, meseleye uzaktan bakan bir yurttaşımız, seken kurşunla dahi yaralanmış dahi olsa böyle bir olaya adı karışanların derhal adliye önüne çıkartılmasını ve gereken cezaların verilmesini temenni ediyorum" dedi.



Arınç, Soma'daki maden faciasıyla ilgili olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında verilen gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda, bugün İstanbul Okmeydanı'nda yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in, Okmeydanı'ndaki gösteri sırasında Uğur Kurt'un başından yaralanması olayı ile açıklama istediklerini belirten Arınç, "Kendime iş edindim, İçişleri Bakanı'mızı aradım, kendisi Ağrı'daymış, irtibat kurulamadı, zaten gerek de kalmadı. Daha sonra İstanbul Valimizden ve Emniyet Müdürümüzden olayla ilgili bilgi aldım. Takriben bir saat sonra Genel Kurul'a girdim. Bir gözüm Sayın Engin Altay da bir gözüm Sayın İdris Baluken de. Arada da başkana bakıyorum. Bize bir söz verilirse bildiklerimi aktaracaktım. Ama iletişim noksanlığı oldu herhalde, ben kendi kabahatim olarak görmüyorum, buradayım, edindiğim bilgileri size arzedecektim. Biraz önce Sayın Altay çok haklı olarak tepki gösterince, sayın Başkanımız bana şimdi söz verdiler. Açıklama yapıyorum; gecikme olduysa, benden kaynaklandığını düşünüyorsanız ayrıca özür diliyorum" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Arınç, Okmeydanı'nda İstanbul Ticaret Odası'nın yaptırdığı ve İTO Lisesi olarak geçen binanın bahçesinde ve yakınında gösteri olduğunu söyledi.



Burada bazen bahçede bazen de yakınlarında, işgal ve gösteri yapmak amacıyla bazı toplumsal olayları protesto etmek adına, elleri ve yüzleri kapalı bir çok yasadışı örgüt mensuplarının eylemler yaptıklarını ifade eden Arınç, şöyle konuştu:



"Bugün de İstanbul İTO Lisesi'nde emniyetin kayıtlarına göre, eğitim-öğretim durdurmak ve okulu işgal etmek amacıyla yüzleri maskeli ve molotoflu bir grup gelir. Takriben 30 kişi ile 50 kişi arasında. O sırada polisin kullandığı şortland aracına motolofkokteyl atılıyor, aracın içerisindeki iki polisimiz ağır şekilde yaralanıyor. Şu anda da bu iki polis Okmeydanı Hastanesi'nde tedavi altındalar. Arkada başka bir şortland aracı bu öndeki polisleri korumak amacıyla bulunurken... Araç yanıyor ve içindekiler de yaralı durumda olaya müdahale ediyorlar. Bu sırada bir çatışma yaşanıyor. Çatışma yerinde ve çatışan grupların içerisinde olmayan Uğur Kurt isimli yurttaşımız... Hemen oraya zannediyorum yüz metre kadar olduğu söyleniyor. Cemevinde bir arkadaşının annesinin cenazesine katılmak üzere gelen ve dışarıda bekleyen, olayları dışarıdan gözlemleyen bir arkadaşımız başından bir kurşunla yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Ben aradığım sırada ameliyata alınmıştı. Şimdi son noktayı size haber vermek için tekrar dışarı çıkıp soruşturduğumda ameliyattan çıktığını, durumunun hayati tehlike arzettiğini ifade ettiler. Olayla ilgili olarak savcılığın el koyduğunu, polislerin kullandığı silahların balistik muayenesinin yapılacağını ve bu şahsın başındaki kurşunun tespit edilerek sorumlular hakkında derhal bir takibatın sonuçlanacağını ifade ettiler.



Bununla ilgili haberleri taradım. Haberlerde hemen hemen farklılıklar gösterilmiyor. Yolu trafiği kapatan, oturma eylemi yapan göstericiler olarak bazı yerlerde beyan ediliyor. Bazı yerlerde 'Soma protestosu sebebiyle bir kişi başından yaralandı' deniyor. Ulusal medyadaki gösterimi böyle. Ama sosyal medyada farklı mecralara yönelen bir kısım haberler neşredilmiş. Bu arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum, inşallah sağlığına kavuşur. Bu tür olaylarda, ister polisin isterse tüm güvenlik güçlerinin, müdahaleler sırasında bu tür olaylara karışmamasını can yürekten temenni ediyorum. Eğer bir polisin silahından çıkan kurşunla, hiç günahı olmayan, meseleye uzaktan bakan bir yurttaşımız, seken kurşunla dahi yaralanmış dahi olsa böyle bir olaya adı karışanların derhal adliye önüne çıkartılmasını ve gereken cezaların verilmesini temenni ediyorum."



TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da yaralı polislere ve Uğur Kurt'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.