Bülent Arınç: Merve Kavakçı kardeşimize milletvekilliği ikram etmemiz lazım

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Saadet Partisi eski genel başkanı Recai Kutan'ın siyasette 40. yılı için hazırlanan belgeselde, Merve Kavakçı için "O zaman gasp edilen milletvekilliğini önümüzdeki dönemlerde bu kardeşimize ikram etmemiz lazım" dedi.

Recai Kutan'ın siyasette 40. yılı için Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde vefa gecesi düzenlendi. Geceye programın onur konuğu Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan başta olmak üzere Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtüna, Kutan döneminde aktif faaliyet gösteren eski siyasiler ve davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bülent Arınç, Recai Kutan için "Biz, ondan sadece siyaseti öğrenmedik; edep denen şeyin ne kadar güzel olduğunu, ahlak denen, nezaket denen bir şeyin ne kadar lüzumlu olduğunu öğrendik. Bir insanın ne kadar sabırlı olabileceğini, bir insanın genel başkanına, başkanına, liderine ne kadar sadık olabileceğini ve davada yürürken sendelemeden, düşmeden dimdik nasıl gidilebileceğini hamdolsun ondan öğrendik" dedi.

'Hangi parti yapar bilmiyorum'

Gecede Kutan için hazırlanan bir belgesel de izlendi. Belgesele röportaj ile katkı veren Bülent Arınç'ın Merve Kavakçı için söylemiş olduğu şu ifadeler yer aldı: "İnşallah, ümit ediyorum ki, o zaman gasp edilen milletvekilliğini önümüzdeki dönemlerde bu kardeşimize ikram etmemiz lazım. Bu onun hakkı çünkü. Mazbatasını almış, parlamentoya gelmiş bir hanım milletvekili kardeşimizin elinden bu haklarını alanlara mutlaka bir karşılık vermemiz lazım. Hangi parti bunu yapar bilmiyorum ama ben bunu Ak Parti 'nin yapmasını isterim."

Vefa gecesinin onur konuğu Recai Kutan'ın da bir konuşma yaparak genel başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği icraattan bahsetti. Gece, ödül takdimleri ile sona erdi.