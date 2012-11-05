Bülent Arınç: Türkiye'de haklı talepleri değerlendirecek parlamento var

Cezaevlerinde açlık grevi yapanların dayandıkları konuların kendi konumlarıyla ilgili olmadığını, siyasi taleplerde bulunduklarını belirten Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Türkiye açlık grevlerinin bitirilmesini bekliyor. Lütfen açlık grevlerini bugün sona erdirin" dedi.



Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç cezaevinde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerinde açlık grevi yapanların dayandıkları konuların kendi konumlarıyla ilgili olmadığını, siyasi taleplerde bulunduklarını belirten Arınç, "Lütfen açlık grevlerini sona erdirin. Türkiye açlık grevlerinin bitirilmesini bekliyor. Eşleriniz, aileleriniz, sizi sevenler var. Bütün bir Türkiye sizin bu grevleri bir an önce sonlandırmanızı istiyor. Bize ulaşan taleplerde hükümetimiz gerekeni yapar. Türkiye’de her haklı talebi değerlendirecek parlamento vardır" diye konuştu.