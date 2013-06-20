Bülent Arınç istifa haberlerini yalanladı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Başbakan Erdoğan’la ters düşüp hem AKP’den hem de hükümetten istifa ettiği haberlerine cevap verdi.

Taraf muhabiri Mehmet Baransu'nun 10 gün önceki Bakanlar Kurulu’yla iddiasına Bülent Arınç'tan cevap geldi. Baransu'ya göre Gezi Parkı’nın görüşüldüğü geçen haftaki Bakanlar Kurulu’nda Başbakan ile tartışan Bülent Arınç, istifa etmiş. Cumhurbaşkanı Gül araya girince bundan vazgeçmişti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Taraf gazetesinde bugün (20 Haziran 2013) yayımlanan “Arınç’ı istifadan Gül döndürdü” başlıklı haberin asılsız ve iyi niyet ürünü olmadığını söyledi.

Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı kararlarını kendisinin açıkladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Habere söz konusu olan Bakanlar Kurulu’nda, birçok meselenin yanı sıra Gezi Parkı olayları da konuşulmuş ve her türlü alternatif çözüm önerileri müzakere edilmiştir. Toplantı sonunda alınan kararları da bizzat kendim kamuoyuna açıkladım. Bakanlar Kurulu’nu terk ettiğim, hem bakanlıktan, hem partiden istifa ettiğim, bakan arkadaşlarımın beni ikna etmeye çalıştığı ve sonunda Cumhurbaşkanımızın devreye girerek istifadan geri döndürdüğü iddiası tamamen asılsızdır."

İstifa haberlerinin Gezi Parkı eylemleri süresince basının bir bölümü tarafından gündemde tutulan bir senaryonun devamı olduğunu söyleyen Arınç, "Bu haber, Gezi Parkı olayları süresince basının bir bölümünde ısrarla gündemde tutulan bir senaryonun da devamıdır. Bu senaryo, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve benim aramda görüş, üslup ve yaklaşım farklılıklarının olduğunu uydurarak bir fitne çıkarmayı amaçlamaktadır. Sayın Başbakanımızı 'yalnızlaştırmayı' ve 'kötü göstermeyi', partimizi parçalamayı amaçlayan bu kirli senaryonun hiçbir tesiri ve anlamı olmadığını altını çizerek belirtmeliyim. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimiz büyük bir uyum ve fedakarlık içinde ülkemiz için, milletimiz için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Arınç, yayınlanan haberlerin asılsız ve kötü niyetli olduğunu söyledi. “Büyük Türkiye hayalimizin önüne geçmek için karşı karşıya kaldığımız tüm oyunları, senaryoları ve düzenleri milletimizin desteği ve Allah’ın yardımıyla tek tek aşıyoruz ve aşmaya devam edeceğiz.” diyen Arınç, “Kimsenin bizim kardeşliğimizi, iç huzurumuzu, birlikteliğimizi bozmaya gücü yetmeyecektir" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.