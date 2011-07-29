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Bülent Arınç internet filtresini Norveç canisiyle savundu!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Norveç'teki saldırıları gerçekleştiren Breivik'in bomba...

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Norveç'teki saldırıları gerçekleştiren Breivik'in bomba yapımını internetten öğrendiğini ve Türkiye'de yürürlüğe girecek internete filtre uygulamasının çocukların bu noktaya gelmesini önleyeceğini söyledi.



Bülent Arınç, Norveç'teki katliamları gerçekleştiren Anders Behring Breivik'den yola çıkarak, Ağustos ayında yürürlüğe girecek internete filtre uygulamasına destek verdi.

"Cani'nin, nasıl bomba yapılacağını internetten öğrendiğini ifade ettiğini belirten Arınç, bazı sitelerde cinayet yöntemlerinin yer aldığını dile getirdi.

Arınç, "Kendi çocuklarımızın da bu noktaya gelmemesi için, isteğe bağlı olarak bir koruyucu sistem geliştirmenin bence hiçbir zararı olmaz. Olsa olsa faydası olur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kuzey Ege Gazeteciler Cemiyeti hizmet binasının açılışında konuştu.

Arınç, tutuklu gazetecilerden, bu konuyla ilgili yapılacak düzenlemelere, terör örgütüne verilen desteklerden, Norveç'te yaşanan son saldırılara dek geniş yelpazade bir konuşma yaptı.


'Sıfatı gazeteci olanlar'

Arınç, basınla ilgili geçen yasama döneminde çıkaramadıkları değişiklikleri ele almak istediklerini belirtti.

Bunlar arasında internet medyasının şikayetçi olduğu TCK'nın 3 ve 4. maddesiyle ilgili düzenleme de olduğunu belirten ve basının sansür edilemeyeceğine gönülden inandıklarını ifade eden Arınç, cezaevinde tutuklu bulunan bazı gazetecilerle ilgili şunları söyledi:

"Sıfatı gazeteci olarak geçen 30 civarında insan var. Bunların çoğu terörle mücadele kanununa aykırı fiillerinden dolayı hüküm giymişler. Elimizde listeleri var, bunları da herkes biliyor... Burada dürüst olmamız gerekir.''


'Kına yakmaları gerekir'

Terör örgütünün iç ve dış destekleri olduğunu, Türkiye kayıp verdikçe bunların sevindiğini belirten Arınç, 'geçmişte' vurgusu yaparak Yunanistan, Fransa, Almanya, İsveç'i suçladı ve sözü kanlı saldırıların yaşandığı Norveç'e getirdi:

"Bir tane deli bir adam eline silah aldı, bomba imal etti. 90'dan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu aklı başında birisi olarak görünüyor. Çünkü kendi internet sitesinde de yazdığı yazılarda da görüşlerinin düşüncelerinin ne kadar tehlikeli olduğu, ama gübreden kimyasal bomba imal edecek kadar da kendisini bu işe verdiği ortaya çıkıyor...

Norveç'teki saldırgan Türkiye'nin tam bir düşmanı. Tam bir Müslümanlık düşmanı. İslamofobi dediğimiz, özellikle batıda İslam karşıtlığı, düşmanlığı, birileri tarafından sürekli teşvik ediliyor. Şimdi onların kına yakmaları gerekir.

İslam düşmanlığı veya Türklük düşmanlığı veyahut insanların canına kanına rahatlıkla kastedecek bir düşünceyi kendi içlerinde barındırmışlar. Türkiye'de terör olurken bundan sevinç duyanlar şimdi kendi içlerinde otomatik tüfeklerle kuş avlar gibi 90 tane kişiyi avlayan, hayatına mal olan bir caninin yeşermesi karşısında herhalde düşünmeli."


'Google'dan öğrendiğini söylüyor'

Konuyu Telekomünikasyon Kurumu'nun internete isteğe bağlı filtreleme sistemine taşıyan ve uygulamanın Ağustos ayının 18 veya 20'sinde yürürlüğü gireceğini söyleyen Arınç, çocukları şiddetten, pornodan korumak gerektiğini, bazı sitelerin cinayet yöntemleri öğrettiğini ifade ederek devam etti:

''Şimdi bu cani haftalarca, Google'dan arama yaparak nasıl bomba imal edebileceğini öğrendiğini söylüyor. Bomba imal etmeyi, mayın patlatmayı, köprüyü havaya uçurmayı uygulamalı olarak veren sitelerin insanlığa bir faydası olup olmadığını Norveç'te 90 kişi öldükten sonra birileri bir daha düşünsünler.

Norveç'teki cani diyor ki; 'Ben bomba yapmanın tekniklerini şu web sitelerinden öğrendim'. Kendi çocuklarımızın da bu noktaya gelmemesi için bir koruyucu, annelerin babaların isteklerine bağlı olarak bir koruyucu sistem geliştirmenin bence hiçbir zararı olmaz. Olsa olsa faydası olur."


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