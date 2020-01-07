Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in itiraz dilekçesinden: Üye değil, sempatizan

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, “FETÖ üyesi olmak” suçundan yargılandığı davada mahkemenin verdiği beraat kararına, “gerekçede hataya düşüldüğü” iddiasıyla itiraz etti. Beraatın “delil yetersizliği”nden değil, “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle verilmesini isteyen Yeter’in avukatı, dilekçede, “sanığın eylemleri sempatizanlık düzeyinde kalmıştır” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yeter’in “cemaat diye bildiği, sempati duyduğu bu yapılanmadan 2015 başından itibaren hızla uzaklaştığı, örgütün kriminalize olma eğilimiyle birlikte tamamen koptuğu” savunulan dilekçede, bugün bile benzeri dini cemaat ve grupların çeşitli dernek ve vakıflar altında örgütlendiklerine, dini içerikli sohbet tertip ettiklerine dikkat çekildi.