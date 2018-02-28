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Bülent Arınç 'içeride ittifak' yazısını paylaştı: Davamızın peşindeyiz

"Biz aslında hep olduğumuz yerdeyiz, partimizdeyiz"

28 Şubat 2018 17:10

Necmettin Erbakan'ın "doğal lideri" olduğu Fazilet Partisi'nden ayrılarak 2001 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve selefi Abdullah Gül ile birlikte AKP'yi kuran Bülent Arınç, Saadet Partisi'nin "Erbakan'ı anma" törenine katıldı. Dün (27 Şubat 2018) kişisel Twitter hesabında Erbakan'ın elini öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Arınç, burada “Güzel siyaseti çirkin politikalarına alet etme adeti geliştirmiş bir avuç zavallı kim bilir tweetten ne anlamlar çıkartmaya çalıştılar. Daha dün Cumhurbaşkanımız Cezayir’e giderken bu ahlaksız trollerle ilgili gerekeni söylediler" diye konuştu.

Arınç'ın sözleri, Vaziyet.com.tr'de "Bu konuşma, geceye katılan birçok kişi tarafından Cumhurbaşkanı ve Bülent Arınç arasında buzların eridiği ve seçimler yaklaşırken içeride de bir ittifak geçekleştiği yorumlarına neden oldu" olarak yorumlandı. 

Arınç da, "İçeride de mi ittifak?" başlıklı haberi kişisel Twitter hesabında "Biz aslında hep olduğumuz yerdeyiz. Davamızın peşinde, partimizdeyiz. Bunun anlaşılıyor olması güzel" notuyla paylaştı. 

Ne olmuştu?

Arınç, dün Twitter hesabında Erbakan'ın elini öptüğü fotoğrafı paylaşarak "Ona ve öğretilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor; Onu ve ikazlarını daha iyi anlıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" demişti.  

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Tayyip ErdoğanBülent ArınçAKPMHPittifak

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