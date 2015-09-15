Bülent Arınç: Ezan okunmadan bu işi bitirebilirdik

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’nın merkez Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılacak dünyanın ikinci tam panoramik müzesi ’Bursa 1326’nın temel atma törenine katıldı. Öğle ezanının okunması üzerine konuşmasına ara veren Arınç, "Zamanı iyi ayarlamak lazım. Ezan okunmadan bu işi bitirebilirdik. Kılıç kalkan şakırtıları arasından ezan sesine kadar geldik" dedi.

Edip Tekin’in DHA’ da yer alan haberine göre, Bursa’nın fetih gününün anlatıldığı ’Panorama 1326 Bursa’ Tarih Müzesi’nin Kamberler Parkı’ndaki temel atma törenine Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve çok sayıda kişi katıldı. Arınç’ın oturacağı koltuğa ’Başbakan Yardımcısı’ etiketinin yapıştırıldığı görülürken, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi gösterisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. İlk olarak kürsüye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Ak Parti’li Mustafa Dündar, Panorama 1326 hakkında bilgi verdi.

Ardından kürsüye çıkan Arınç, "AK Parti 24’üncü Dönem Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı" sıfatıyla anons edildi. Arınç, konuşmasının ikinci dakikasında ezan okununca sözlerini yarıda kesti. Arınç, "Zamanı iyi ayarlamak lazım. Ezan okunmadan bu işi bitirebilirdik. Kılıç kalkan şakırtıları arasından ezan sesine kadar geldik" dedi.



’Bugün yaşadıklarımız geçmişte yaşananlardır’



Özellikle gençlerin, tarihi yaşayarak, gezerek öğrenmesi gerektiğini ifade eden Arınç, "Tarih mutlaka bilinmeli. ‘Tarih tekerrürden ibarettir’ diyenlere, ‘hiç ibret alınsaydı, tekerrür eder miydi?’ diyen şairimiz cevap veriyor. Bugün yaşadıklarımız geçmişte sebepleriyle sonuçlarıyla yaşananlardır. Bugün çektiğimiz büyük sıkıntıların, çevremizde yaşanan olayların sebeplerini bilir ona göre tedbir alırdık. Tedbir almak akıllı olanların işidir" dedi.



Vefa göstererek kendisini açılışa davet edenlere teşekkür eden Arınç, "Eski sıfatını almış bir siyasetçi arkadaşınız olarak beni en azından bir vefa duygusu ile bu törene davet eden sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Arınç, töreninin ardından Ankara’ya hareket etti.