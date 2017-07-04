Bülent Arınç, Erdoğan'ın ilk müsteşarının AKP'yi eleştiren yazısını tavsiye etti

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini üstlendiği dönemdeki ilk Başbakanlık Müsteşarı olan ve daha sonra Milli Eğitim ile Çalışma bakanlıkları görevini üstlenen Ömer Dinçer'in AKP yönetimini eleştiren yazısını "Okumanızı tavsiye ediyorum" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Erdoğan'ın ilk müsteşarından AKP'ye 'Adalet Yürüyüşü' eleştirisi: 28 Şubat'ın "Demokrasi" diye yürüyen mağdurları...

Dinçer, Habertürk'te yayımlanan yazısında AKP yönetiminin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne karşı tavrını eleştirmiş; '28 Şubat' hatırlatması yaparak "O gün darbe yanında durarak 'insan hak ve özgürlüklerini' ihlal eden parti 'Adalet' diye yürüyor; o günün 'Demokrasi' diyerek yürüyen mağdurları ise devletten ve 'güvenlikten' yana duruyor" ifadesini kullanmıştı.

Dinçer, yazısının devamında şunları kaydetmişti:

"Bu yolları teröristler yürüsün diye yapmadık' demek veya Kılıçdaroğlu’nun kalacağı yere tezek dökmek gibi densizlikleri AK Parti adına genelleştirmeyi hiç düşünmesem bile Cumhurbaşkanı’nın, hükümet üyelerinin ve parti sözcülerinin demeçleri, rakibin stratejisine uygun seviyede davranmak yerine, genel bir hafife alma ve suçlama tavrı içinde olunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Anlaşılan, AK Parti yöneticileri olayı 'kişi' ve 'parti' eylemi olarak görüyor ve sadece onlarla sınırlandırıyor."