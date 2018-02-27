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Bülent Arınç: Erbakan'ın ikazlarını daha iyi anlıyoruz, ona her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyoruz

Erbakan, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetmişti

27 Şubat 2018 18:25

Necmettin Erbakan'ın Fazilet Partisi'nden ayrılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve halefi Abdullah Gül ile birlikte 2001 yılında AKP'yi kuran Bülent Arınç, kişisel Twitter hesabında Erbakan'ın elini öptüğü fotoğrafı paylaştı. 

Arınç, paylaşımına "Ona ve öğretilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor; Onu ve ikazlarını daha iyi anlıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" notunu düştü. 

"Milli Görüş gömleğini çıkardık"

Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıllarında, partiyi kuran çekirdek kadronun da içinde yetiştiği Milli Görüş geleneği için  "Milli Görüş gömleğini çıkardık. Geçmişi unutun, yeni bir partiyiz" demişti.

 

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