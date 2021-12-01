Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi

AKP’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmenin ardından BBC Türkçe’ye bilgi veren Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi.
Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.
Konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, şu bilgileri verdi:
"Erdoğan’ın daveti sonucu gerçekleşti"
"Meclis eski Başkanı Bülent Arınç az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme Sn. Erdoğan’ın daveti sonucu gerçekleşti."