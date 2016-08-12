Bülent Arınç: Cemaat beni de kullanmış olabilir!

TBMM eski başkanı Bülent Arınç, 17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Gülen cemaatinin kendisini de kullanmış olabileceğini söyledi. Arınç, Pensilvanya'ya yaptığı bir ziyareti de anlattı ve “Okul faliyetleri, Türkçe Olimpiyatları, yoksullara yardım faaliyetleri dışında bu hareketle hiçbir ilgim olmamıştır” dedi.

Medyascope TV’den Ruşen Çakır’a konuşan Arınç’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Okul faliyetleri, Türkçe Olimpiyatları, yoksullara yardım faaliyetleri dışında bu hareketle hiçbir ilgim olmamıştır.

Benim için Gülen cemaati, 15 Temmuz'dan sonra artık bir terör örgütüdür.

ABD'de Gülen'e bir ziyaretini anlatan Arınç, karayolunu terih ettiğini belirterek şunları söyledi:

Ben Amerika'ya gittiğimde Pensilvanya'ya gitmek için 4 saat araçlı yolculuk yaptım. Marlyland'dan geçtim, oradan geçtim, buradan geçtim. Gittiğimde beni başkaları kahvaltı hazırlamış buyur ettiler.

Bana dün özel uçakla iş adamlarının geldiğini söyleyip bilseydik siz de onlarla gelirsiniz dediler.

Düşünün iş adamlarının, sanatçıların kendisi ile 5 dakika görüşmek için can attığı bir isimden bahsediyoruz.

“Beni de kullanmış olabilirler”

17-25 Aralık'tan sonra pis kokular gelmeye başlayınca, bunlar beni de kullanmış olabilir dedim. En az iki sene olmuştur böyle bir konuşmam var. Şimdi yapılanları gördükten sonra demek ki benim ismim üzerinden girilmemesi gereken yerlere girilmiş, bilgiler alınmış olabilir.