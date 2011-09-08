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Bülent Arınç: Bedelli yok

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bedelli askerlikle ilgili henüz somut bir projenin olmadığını söyledi.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bedelli askerlikle ilgili henüz somut bir projenin olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail'e yönelik yaptırımları eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Arınç şunları söyledi:

-Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması yanlış bir değerlendirme. Mavi Marmara olayı ile ilgili BM raporu basına sızdırıldı. Sızdırılan rapora karşı Türkiye tavrını ortaya koydu.

-Bu konu hem Türkiye'nin dış politikası hem de hükümetimizin kararıdır. Ben de bu kararı doğru buluyorum ve sonuna kadar destekliyorum.

-CHP'nin bir milli mesele olan dış politikada hükümeti eleştirirken çok daha doğru olması lazım. Sayın Başbakan'ın tespiti ne yazık ki doğrudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun üslubu İsrail'in avukatlığı yönündedir.

-Öncelik Türk milletinin kendi çıkarları ve onurudur. Türkiye 9 vatandaşını kaybetmiştir.

-Böyle bir operasyonu yapan İsrail'in yönetimine karşı Türkiye'nin aldığı kararları muhalefetin de desteklemesini beklerdim.

-Sayın Kılıçdaroğlu, eline tutuşturulan kâğıttaki bilgileri yeniden check etsin.

-Bütün Heron’lar oradadır diye düşünmeyin. Hala elimizde bu araçlar vardır ve kullanılmaktadır. İsrail bakım yapılması gereken araçları vermemiştir. Ama elimizde başka araçlar da var.


BDP Kongresi

-Her partinin kongresiyle ilgili olarak soruşturma açılabilir. Bunun arkasında BDP’ye özel bir kasıt aramamak gerekir. Suç sayılan fiiller işlenmişse, savcılık gereğini yapacaktır. Ben hiçbir partinin kapatılması yanlısı değilim ama tüm partiler yasaları uymalıdır.


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