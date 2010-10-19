Bülent Arınç: Bedelli askerlik yılbaşına kadar çıkabilir

T24 - Arınç, yılbaşına kadar bedelli, tek tip, askerlik süresi, sınır birliklerinin kurulması konusunda bir sonuç çıkacağını açıkladı



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Erkan Tan ile Başkentten'' programında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken bedelli askerlik için tarih verdi.

Bülent Arınç, bu konuda birkaç kere konuşunca başına gelmeyenin kalmadığını söyledi. Elinde bir sihirli değnek varmışcasına kendisine bedelli askerliği yarın çıkaracakmışcasına ümit bağlandığını söyleyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



Beklentiler yılbaşına

''Onları ümitsizliğe sevk etmek istemem, fikir olarak bu düşünceden yanayım. Belli bir yaşı geçmiş, toplumda belli bir statüko kazanmış, kendi işini kurmuş, yurt içi, dışı bağlantıları olan veya herhangi bir üniversitede öğretim üyesi durumuna gelmiş yani artık bu yaşla, konumla askerlik yapması mümkün olmayan insanların bedelli askerlikten istifade etmesini ben bir hak olarak görüyorum. Bunun bir başka türlüsü esasen var. Yurt dışında belli bir süre çalışırsanız Burdur'da 28 günlük bir misafirlik mümkün olabiliyor, bedel karşılığında. Bunun bir başka şeklinin bedelli talep edenler için yapmamak bence mümkün değil. Ancak milli savunmanın kendi gereklerini de dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bu konuyu tamamen kapsayacak bir düzenlemenin ümit ediyorum ki yakında hükümetimize gelmesi söz konusu. Sayın Başbakanımız da perşembe günü bir brifing alacağını söyledi. Belki yılbaşına kadar inşallah, ümit ediyorum, bedelli, tek tip, askerliğin süresi, sınır birliklerinin kurulması konusunda ortaya bir tasarı konulacak ve bu iş gerçekleşecek.''



