T24 - CHP lideri Deniz Baykal'a bir destek de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Bülent Arınç, "Baykal'a sahip çıkılmalı" dedi. Arınç, kaset iddialarıyla ilgili olarak ise, Baykal'ın konuşması gerektiğini savundu.



Bülent Arınç, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kaset iddialarıyla ilgili Arınç, "Sayın Baykal ile ilgili olduğu söylenen özel hayatına ilişkin bir kasetin varlığı medya organlarında da yazılıp çiziliyor. Öncelikle şunu ifade edeyim; Sayın Baykal bir siyasetçidir, deneyimli ve Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanıdır. Ne olursa olsun, sadece Sayın Baykal değil, bir insanın mahremine ilişmemek lazım. Özel hayatıyla ilgili, kişilik haklarını rencide eden, böyle bir kasetin varlığı ve bunun yayınlanması, bizleri derinden üzmüştür. Bu bakımdan Sayın Baykal'a büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.



"İnsanların duygularına, düşüncelerine, özel hayatına, kişilik haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz" diyen Arınç, "Kimsenin rızası olmadan habersizce yerleştirilmiş teknolojik imkanlarla özel hayatının tespit edilmesi ve bunların ifşa edilmesi büyük bir insanlık suçudur. Bunu kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.



Arınç, "Dolayısıyla bunu kim yaptıysa ve ne amaçla yayınlamış olursa olsun böyle bir olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir. Sayın Baykal da bir siyasetçidir, o kasette varlığı iddia edilen hanımefendi de eğer doğruysa, bir siyasetçidir ve milletvekilidir. İki taraf da evlidirler. Dolayısıyla böyle bir mizansenin, böyle bir kurgunun ortaya ne amaçla çıkarılmış olursa olsun aile hayatlarına da büyük bir saldırı olduğunu düşünüyorum" dedi.





"Her şeyini eleştirdik ama..."



Bülent Arınç, "Bu konuyla ilgili tarafların konuşmadığını, konuşmak istemediğini de biliyorum. Ancak ben bütün bu paylaştığım ve samimi olarak inandığım konunun yanında bir şey daha benim için çok önemli. Ben de yıllardan beri siyasetteyim. Sayın Baykal ile görüşlerimiz çok farklı ve biz birbirimizi de hep eleştiriyoruz. Belki bazen yüksek dozda, belki bazen biraz daha az. Ama birbirimizin görüşlerini, davranışlarını, siyasi fikirlerini bugüne kadar hep eleştirdik. Ancak benim ve çevremin Baykal'ı eleştirmediğimiz tek konu var. O da özel hayatında, aile hayatındaki eşine karşı sadakati, mazbut bir aile hayatı içinde olması. Her şeyini eleştirdik bugüne kadar Sayın Baykal'ın ama bizim camiada da arkadaşlarımın içinde de Sayın Baykal'ın eşine çok bağlı bir insan olduğu, aile hayatına çok önem verdiği ve çocuklarıyla ve eşiyle ilişkilerinin topluma örnek olacak bir düzeyde olduğu hep söylendi, biz de buna büyük bir saygı gösterdik. Ortaya atılan bu iddia, bu saygınlığı zedelememeli. Dolayısıyla, ben şahsen Sayın Baykal'dan ve orada mevcut olduğu iddia edilen hanımefendiden 'böyle bir şey kesinlikle yoktur' açıklamasını çok kısa da olsa şahsen bekliyorum" ifadesini kullandı.



"Lütfen kısa bir açıklama yaparlar da; 'Bu montajdır, sahtedir, yalandır, bir hayal ürünüdür, kesinlikle ilişkimiz olmamıştır' derlerse şahsen ben bundan büyük bir memnuniyet duyacağım" diyen Arınç, "Sayın Baykal'ın özel hayatındaki eşine sadakati noktasında büyük bir memnuniyet içinde olacağım. Bunu yaparlar veya yapmazlar, benim gibi toplumdaki pek çok insanın da bu video, internette yayınlanan görüntülerin gerçek olmadığını duymak istediğini ben şahsen hissediyorum" dedi.





Baykal'a suikast iddiası



CHP lideri Baykal'a yönelik suikast iddiasına da değinen Arınç, "Bu olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde bir suikast yapılacağı iddiası Sayın Sav tarafından ortaya atılmış. Birbiriyle bağlantı olmaması lazım. Doğrudur, siyasetçiler için bu tür kötülük düşünenler mutlaka olabilir. Allah saklasın bu amaçla hareket eden illegal örgütler, çıkar amaçlı suç örgütleri de bulunabilir. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürünün bu konuda açıklamaları oldu, 'Böyle bir ihbar geldi, gereğini yaptık'. Ama sanıyorum 'bu konuda bir yargı kararı yok' demişlerdi. Bence bu iddianın ortaya atılması için diğer meseleyi beklemeye gerek yoktu" dedi.



Arınç, "Çünkü aradan geçen zaman zarfında eğer bu suikast iddiası ciddi bulunmuş olsaydı anında, ertesi gün, 3 gün sonra, 5 gün sonra, bunların bir şekilde takip edilmesi gerekirdi. Ama olaya bağımsız bir olay gözüyle baktığımız zaman olay vahimdir, bu konu üzerinde mutlaka durulmalıdır. Bu iddiayı ortaya atanlarla, iddianın içinde olanlar konusunda çok ciddi bir inceleme başlatılmalıdır" diye konuştu.



Arınç, "Sayın Baykal, Türkiye için, hepimiz için önemli bir siyasetçidir. Bir insan olarak bir kişi olarak mutlaka onun canı, malı, ırzı, namusu hepimizin ortak sorumluluğundadır. Ona karşı yürütülen bir kötü niyet, düşünce, suikast olsun veya olmasın herhangi bir eylem söz konusu ise, Sayın Baykal'a mutlaka sahip çıkılmalı ve bu olayın içinde bulunanlar kimlerse, ister siyasetçi, ister çıkar amaçlı hareket eden... Bunlar yargılanır. Mutlaka yargının önüne çıkarılmalıdır. Bütün siyasetçiler için hatta Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlar için düşünebileceğimiz en doğru şey budur. Birileri için alay etmek, ama birileri için de bu işi ciddiye almak hiçbirimize yakışmaz. Ben her konuyu ciddi kabul etmek ve buna maruz kalan insanları korumak gerektiğini düşünüyorum" dedi.