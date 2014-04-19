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Bülent Arınç: Başbakanımız Cumhurbaşkanı ile görüşüp Mayıs'ta kararını açıklayacak

Arınç: Başbakanımız bu istişarelerin sonucunda cumhurbaşkanlığına aday olmak isterse Cumhurbaşkanımız da saygı duyup destekleyecektir

19 Nisan 2014 15:59

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arınç, "Mayıs ayı ortasında Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanımız ile görüşüp kararını açıklayacağını tahmin ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, seçim bölgesi Bursa’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Arınç'ın sözlerinden satır başları şöyle:

Dün toplantıda yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sunumlar oldu. Anket yapıldı

Önümüzdeki süreçte bu çalışmalar daha farklı kademelerde devam edecek. Mayıs ayı ortasında sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanımız ile görüşüp kararını açıklayacağını tahmin ediyorum.

 

Farklı yorumlamaya gerek yok

 

Başbakanımız da cumhurbaşkanımız da bu konuyu birlikte görüşeceklerini söylediler. Dün yaptığı konuşmanın 3 gün önceki açıklamasından farklı yanı yok. Farklı yorumlamaya da gerek yok. İki arkadaş olarak, birbirlerinden başbakanlığı devralmış insanlar olarak çok samimi, dürüst ilişkileri var.

 

Başbakanımızın kararına Cumhurbaşkanı da saygı duyacaktır

 

Başbakanımız bu istişarelerin sonucunda cumhurbaşkanlığına aday olmak isterse Cumhurbaşkanımız da saygı duyup destekleyecektir.

Sayın Başbakanımız cumhurbaşkanı olacaksa, böyle bir karara varacaklarsa başka adaylar da olacak ve halkımız oylayacak.

Ondan sonrasında partinin nasıl şekilleneceği de tartışılıyor. Anlamsız da değil. Ak Parti 3 dönemdir iktidarda. Çok önemli bir liderin başkanlığında bugünlere geldi.

Ancak bu hesaplar yapılırken sayın cumhurbaşkanımızı herhangi birisi olarak bu meselenin içinde aktör olarak düşünmek ve ihtimaller içinde onun da adını geçirmek sayın cumhurbaşkanımızı üzüyor olabilir.

 

Onun sözlerine hak veriyorum, herkes ona saygı duymalı

 

Onun bu sözlerine hak veriyorum. Herkes de ona saygı göstermek konusunda eksikliği olmasın. Son 7 yıllık dönemini büyük bir başarıyla geçirmiş, saygın bir isimdir. Vereceği kararı da hepimiz saygı ile takip edeceğiz

 

Sözlerinden farklı bir anlam çıkarmıyoruz

 

Biz bu söylediklerinden farklı bir anlam çıkarmıyoruz. Ona ne kadar derin saygı duyduğumuzu ve onu ne kadar iyi anladığımızı bir kere daha takdir etmek isterim.

 

Daraltılmış bölge seçim sistemi

 

AK Parti ve BDP’ye yarar olarak görenler neden kendilerini görmüyorlar.  Her seçimden galip çıkacağız diye rekabet içinde olmadıklarını sorgulamak lazım. Hangi seçim sistemi olursa olsun ben neden başarılı olamıyorum diye hesap yapmaları lazım.

Seçimler ilgili kanunların seçimlerden bir yıl önce çıkarılması gerekiyor. Kısa süre içinde daraltılmış bölge seçim sistemini kendi içimizde tartışarak süratle bu kanunu çıkaracağız. Yoksa yüzde 10’luk barajla 2015 seçimlerine gidilecek.

Birisinin geri gittiği birisinin ileri gittiği partilerden iktidar olmaz. AK Parti’yi örnek alsınlar. Biz geldiğimizde 15 aylık partiydik. Yüzde 10 barajı vardı o zamanda. Bizim dışımızdaki partiler hep yüzde 10’luk barajdan şikayet ediyorlar. Amaçları iktidar olmak değil parlamentoya kapağı atmak. Anadolu’ya dönsünler, halkı horlamasınlar. Pabuç kadar dilleriyle hakaret etmekten vazgeçsinler.

 

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