Bülent Arınç: Başbakan'a yalvarıyorum, OHAL Komisyonu hayata geçsin!

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, kendisine yönelik "Gönül dünyamızda yeri yok" diyen AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ile ilgili olarak "Meclis'te sevilmediğinin tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar 'Bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor' dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler" dedi.

Best FM’de Ufuk Karcı'nın konuğu olan Arınç, kendisine yönelik "Gönül dünyamızda yeri yok" diyen AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ile ilgili olarak da "Meclis'te sevilmediğinin tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar 'Bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor' dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler" ifadesini kullandı.

Arınç'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

“Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Meclis'te sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar 'Bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor' dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler. Ben kendisinin AK Parti’ye bir şey kattığını düşünmüyorum. Kendisi daha önce de başka siyasi partilerde yer almıştı"

"Manisa'da ne hikmetse bir çok FETÖ suçlamasıyla bir çok kişi gözaltına alındı. Bunların arasında çok iyi tüccar, çok iyi eğitimci, çok iyi avukatlar da var. Bunlar sempati düzeyinden ötesine gitmemişler. Bunları hazmetmem mümkün değil. Bunlar devlete darbe girişimi yapan kişilerle işbirliği yapmış değiller. HSYK'dan bir ricam var. 18 ay oldu. Ne olur buradaki savcılara şunu sorun aradan 2 yıla yakın zaman geçti. Bu adamlarla ilgili neden bir dava açmıyorsunuz, tutukluluk durumlarını inceleyip de neden tahliye etmiyorsunuz? Suçlarını yüzüne okumuyorsunuz? Evrensel hukuk kurallarına göre suçlamalar yüzüne okunur. Benim ortağımla aradan 1 yıl geçtikten sonra ne gibi suçlama olduğunu bilmiyorum ama Manisa’da haksızlık ve zulme varan olaylar var. Sadece Manisa’da değil her yerde var"

Başbakan'a yalvarıyorum

Bu zulüm olaylarını gözden geçirmekte fayda var. FETÖ ile mücadele hukuk içinde yapılmalı. Kurduğumuz partinin içinde 'adalet' kelimesi var. Sayın Cumhurbaşkanı zulmü sevmez. Başbakanımız zulmün yanında olmamıştır. O yüzden bu zulmün incelenmesinde fayda var. 3 ay oldu OHAL inceleme komisyonunun kurulacağının duyurulması. Ancak hala faaliyete geçmedi. Rica ediyorum hükümetten. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım'a bu açıdan yalvarıyorum."

Bundan sonra ne yapacak?

Arınç bundan sonra ne yapacağına dair şöyle konuştu: "Maddi destek bulursam vakıf kuracağım. Siyasi ahlak için çalışmalar yapacağım. Hukuk danışmanlığı ve hukuk arabuluculuğu yapmak istiyorum."