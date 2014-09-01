TRT ve AA Meclis'te 'neden muhalefeti gösteriyorsunuz' diye Akdoğan'a emanet

Başbakan Yardımcısı Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Bakanlar Kurulu'ndaki yeni görevlendirmede TRT ve AA'nın Arınç'ın sorumluluğundan alınıp Yalçın Akdoğan'a verildiği öğrenildi.

Arınç, Musul'da IŞİD'in elinde rehin tutulan 49 Türk vatandaşı hakkında, "Çok şükür ki hayattalar. Bulundukları yerler bilinmektedir. Ancak oradan alınıp Türkiye'ye getirilmeleri henüz mümkün olmamıştır" dedi.

İşte Arınç’ın yaptığı açıklamadan satır başları:

Biraz sonra yeni Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun grup toplantısında konuşması olacak saat 14’te de hükümet programının okunması olacak.

Bakanlar Kurulu toplantısında öncelikli konu yeni bakan arkadaşlarımızla tanışma ve genel bir değerlendirme yapıldı.

Başbakan Davutoğlu’na bağlı kuruluşlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Arınç, Başbakan Davutoğlu'na bağlı kurum ve kuruluşların, MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığının olduğunu bildirdi.

Bülent Arınç'a bağlı kuruluşlar

Hükümet Sözcüsü Arınç’ın sorumlulukları: Hükümet Sözcülüğü, Danıştay ile ilişkiler, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması, Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi, insan haklarıyla ilgili kurullar, insan haklarıyla ilgili konularda koordinasyon ve Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu.

Yalçın Akdoğan’ın görevleri

Yalçın Akdoğan'ın sorumlu olduğu kuruluşlar: TBMM ile ilişkiler, kamu diplomasisiyle ilgili işlerin yürütülmesi, bağlı kurum ve kuruluşlar, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'yla ilişkiler olduğunu bildirdi.

Ali Babacan’ın sorumlu olduğu kurumlar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sorumlu olduğu kurumlar: Ekonomik konularda genel koordinasyon, bağlı kurum ve kuruluşlar, Hazine Müsteşarlığı, merkez bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Kalkınma Bankası, İhracat Kredi Bankası, Vakıflar Bankası Genel Müdürlükleri, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.

Numan Kurtulmuş’a bağlı kuruluşlar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bağlı kurum ve kuruluşlar: Medeniyetler İttifakı projesinin yürütülmesi, bağlı kurum ve kuruluşlar Atatürk, Kültür, Dil, Tarih ve Yüksek Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Soru-cevap

Almanya’dan sonra ABD’nin de Türkiye’yi dinlediği iddiaları

Almanya ile istihbarat örgütlerinin görüşmeleri, içişleri bakanlıklarının görüşmeleri yapıldı, bu konuda detaylı bir açıklama belki yapılacaktır.

Şu anda ABD büyükelçisi yok ama görevli maslahatgüzar çağrılarak izahat alınmıştır.

Org. Özel’in çözüm süreci açıklamaları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in çözüm süreciyle ilgili, "Bizim de kırmızı çizgilerimiz var, yol haritasını basından okuyoruz" şeklindeki açıklamaları hatırlatılan ve "Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz, yol haritasıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilecek mi" diye sorulan Arınç, şöyle konuştu:

"Bu konuyu böyle sorarsanız, ben de cevaplandırmadan duramam ama sadece şu kadarını söyleyeyim, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında neler yaptığımızı, neler konuştuğumuzu daha sonra bildiri halinde, özet olarak arz ediyoruz. Yaptığımız her konu devletin işidir. Devletin ilgili kurumları da kendi rollerini en güzel şekilde yerine getirmektedirler. Bir kurumun, diğerinin bu konuda ne yaptığından habersiz olması mümkün de değildir, doğru da değildir.

Sayın Genelkurmay Başkanımızın ifade etmek istediği konu, bence çok farklı bir konudur. Zannediyorum ki bu sorunuza detaylı bir cevabı, yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Başbakanımız verirler. Ama ben Sayın Genelkurmay Başkanımızın ve komuta kademesindeki subayların, kendi görev alanları içerisinde adeta bir devlet projesi halinde yürütülen ve 'Çözüm süreci' olarak nitelendirilen bu olayın içerisinde görevlerini, bihakkın yerine getirdiklerini, ne yapıldığı, ne yapılması gerektiği konusunda da hepimizden daha çok bilgiye sahip olduklarını biliyorum."

Musul’da IŞİD kaçırılan ve rehin tutulan Türkler

Maalesef hasretimiz henüz dinmemiştir. Çok şükür ki hayattadırlar. Bulundukları yerler bilinmekte ve kendileri ile irtibat sürdürülmektedir.

Biz de ailelerine müjde vereceğimiz anı bekliyoruz. İrtibatımız bulunmaktadır.

Devletten devlete bir işlemin yapılmadığını bir örgütün elinden bu yurttaşlarımızın kurtarılması için çalışma yapıldığını biliyoruz.

Yurttaşlarımızın canlarını tehlikeye düşürmemek için hem sorularımızı hem de cevaplarımız özenle seçmeliyiz.

Çok açık konuşamıyorum ama özel bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyim.

'Çözüm sürecinden siz mi sorumlu olacaksınız?'

Çözüm süreci koordinasyonunu bir başbakan yardımcısının uhdesine vermek sayın başbakan tarafından uygun görülmedi.

Süreç ile ilgili tüm yetkiler Sayın Başbakan’da toplanmıştır.