Bülent Arınç: Atatürk Barış Ödülü yeniden verilecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 2000’den bu yana verilmeyen Atatürk Barış Ödülü yönetmeliğinin hazırlandığını belirterek, “Sonu 0’la ve 5’le biten yıllarda Atatürk Barış Ödülü verilmeye devam edecek” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Arınç, yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesi ile kurula kendisinin başkanlık yaptığını belirterek, Yüksek Danışma Kurulu’nun üyelerini tanıttı. Arınç, kurumların kanunu çıktıktan sonra önemli iki eksikliği ortadan kaldırdıklarına dikkati çekerek, “Derhal yönetmeliğini yaptı arkadaşlarımız ve bu ödülün bundan sonra verilmesi karara bağlandı. Sonu 0’la ve 5’le biten yıllarda Atatürk Barış Ödülü verilmeye devam edecek. Önümüzdeki 2015 bunun için bir milat olacak. Ama şimdiden de bu ödülle ilgili çalışmalar başlatılacaktır” dedi.

Atatürk Barış Ödülü’nün kimlere verileceği ve uluslararası boyutu olup olmayacağı yönündeki bir soruya Arınç, ödülün Atatürk’ün ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere verileceğini ve takviminin belirlendiğini söyledi.

Kenan Evren’den Nelson Mandela’ya

İlk kez 1986’da verilmeye başlanan ve 1990 yılında 12 Eylül darbesinin başındaki isim ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e verilen “Atatürk Barış Ödülü” 1992’de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’ya verilmiş, ancak Mandela, Türkiye’nin insan hakları karnesi ve Kürt meselesi konusundaki tutumu nedeniyle ödülü reddetmişti.