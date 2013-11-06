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'Bülent Arınç, Arif'in ofsayt tahtını elinden aldı!'

Başbakan'ın 'öğrenci evi' çıkışını eleştiren Haluk Koç, 'ağzı laf yapan Sayın Arınç bile Başbakan tarafından ofsayta düşürülüyorsa o zaman çok sıkıntılı bir siyaset oyunu oynanıyor' dedi

06 Kasım 2013 16:58

CHP Sözcüsü Prof. Dr. Haluk Koç Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'öğrenci evleri' açıklamasını eleştirdi. Koç, Bülent Arınç ile ilgili de ilginç bir benzetme yaparak, "Sayın Başbakan 'Kızlı erkekli aynı evlerden kalıyorlar. Benim valim müdahale edecek' diyor. Arınç ofsayta düşeceğini bile bile atlıyor, 'asparagas haberdir' diyor, fakat Başbakan ne yazık ki ertesi gün aynı ucube heykel meselesinde Sayın Ertuğrul Günay'ı açığa düşürdüğü gibi Arınç'ı da açığa düşürdü. Arınç, Galatasaray'ın eski oyuncusu Arif Erdem'in tahtını elinden aldı ve ofsayta düşme kralı oldu" ifadelerini kullandı.

Başbakan'ın öğrenci evleriyle ilgili açıklamasını eleştiren Haluk Koç, şunları söyledi:

Başbakan aslında kendi kafamdaki saplantıların, kendi dogmalarımın teminatı. Doğum öncesinde ölüm sonrasına kadar insanların yaşamını Başbakan kendi kafasına göre kurgulamak istiyor" dedi.

Kızlı erkekli yurt dönemi mi vardır daha önce? Heralde Amerika'da kendi çocuklarının kaldığı okullarla karıştırıyor. Şimdi ahlak zabıtalığına soyunmuş, İran'daki pasteranlar gibi... Demokratik bir ülkede kişisel özgürlüklere devletin müdahale etmesi beklenemez. Devlet bu alanın hiçbir alanına müdahil olamaz, dikizcilik yapamaz. Yurtlarda yer bulamayan 5-6 öğrenci biraraya gelerek kira ödeyip barınmaya çalışıyorlar. Onlara 11 yıldır yurt sağlayamamış olmanın ezikliği yok.

Sana ne kardeşim? 18 yaşına gelmiş insanın geleceğinden kararlarından kendileri sorumludur.Sen kendi çocuklarına sahip çık. Kişisel hak ve özgürlük alanı Başbakan tarafından tecavüze uğramaktadır.

Sorun aslında üniversiteerde 12 yıldır yurt sorunu halledemeyen bu iktidarın sorunudur. TOKİ var ortada di mi? Niye yurt yapmıyorsun? Genç kızlarımızın yavrularımızın üniversiteye giderken sağlıklı koşullarda barınmalarını niye sağlayamadın? Değişik yerlerin esiri haline getirdin. Hiç senin eksikliğin yok mu?

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