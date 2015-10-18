Bülent Arınç: Aramıza fitne girdiğini görüyorum

AKP'nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bizi kardeş yapan Müslümanlığımızdır. Bütün bu dostlarımız kardeşimiz bildik. Hiçbir zaman onlara kötü gözle bakmadık. Bizi biz yapan bu değerlerimizdir. Şimdi aramıza fitne girdiğini görüyorum" dedi.

Yunusemre Belediyesi tarafından yaptırılan Horozköy Kültür ve Taziye Evi'nin temel atma törenine katılan Bülent Arınç, "Biz buralıyız, buranın insanıyız. 60 seneye yakın burada oturuyorum. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık, doğudan gelmiş, batıdan gelmiş, Türkmüş Kürtmüş hepsi bizim kardeşimiz. Bizi kardeş yapan Müslümanlığımızdır. Bütün bu dostlarımız kardeşimiz bildik. Hiçbir zaman onlara kötü gözle bakmadık. Bizi biz yapan bu değerlerimizdir. Şimdi aramıza fitne girdiğini görüyorum. Muhtarımız ağır hasta onu ziyarete gittim. Siyasi propaganda yapmadım, hasta ziyaretine gittim. Bir hasta ziyaretine gidilince partiden bahsetmek ayıp bir şeydir. Ama oradan çıktık birkaç tane kendini bilmez 30 sene evvel kendilerini savunmuş bir insana karşı olmaması gereken bir iki söz söylediler. Ben Horozköy'de bunu kimseden beklemem. Şunu bilin ki bizim temsil ettiğimiz siyasi düşünce bu memlekette yaşayan 78 milyon kardeşimizi eşit görür, kardeş görür, aynı kaderi paylaşan insanlar olarak görür" dedi.

"Oy için hizmet yapanlar 13 sene iktidar yüzü görmediler"

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni örnek göstererek hizmet anlayışlarını kıyaslayan Arınç, "Bak belediye buraya taziye evi yapıyor. İnadı tutsaydı yapmazdı. Bir MHP'li belediye olsaydı Horozköy'e, Cumhuriyet Mahallesi'ne taziye evi götüreyim diye düşünür müydü? Ama benim bildiğim kadarıyla düşünmezdi. Biz buralardan az oy aldık. Niye bu hizmetleri yapacağız diyemeyiz. Biz AK Partiyiz, biz hükümetiz. Hamdolsun nereye ne ihtiyaç varsa karşılığı oy olarak değil 'Allah razı olsun' dese bize yeter. Bunları oy için yapmıyoruz. Oy için yapanlar 13 sene iktidar yüzü görmediler. Bu belediyelerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bizi bu yüzden eleştirebilirler. 'Siz onlardan yanasınız, onlar size oy bile vermiyor' diyebilirler. Oy peşinde değiliz, insanların gönlünün peşindeyiz. Bu topraklar üstünde geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşçe dosta yaşayalım. Allah bize bunu emrediyor. Irkçılığı reddediyor. Birbirinizle kardeş olun, dost olun diyor. Biz Rabbimin dediğini yapacağız, başkalarının dediğini değil" dedi.

"Biz omuz omuza olursak aramıza hiçbir tefrika giremez"

Arınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan hizmetleri mahallenize, insanlara anlatın. Kalplerimiz birbirine ısınsın. Bizi tefrikaya düşürmek isteyen insanlara fırsat vermeyin, sus deyin, yanlış yapıyorsunuz deyin. Biz bu memleketin pırıl pırıl insanlarıyız. Aramızda hiçbir ayrıcalık yok. Buraya gelen herkes burada ekmek yiyen herkes artık kendini Manisalı olarak bilecek. Hiçbir ayrımcılık, ikicilik kalmayacak. Öyle sokaklarda taşkınlık yapan insanlara da anneler babalar olarak mutlaka engel olun. Manisa'nın yüzünü karartmayın. Biz bunların hepsine alışığız. Kendim için bir şey düşünmüyorum. Ama aramıza nifak sokmak isteyenler ülkemizi ne hale getirdi görüyorsunuz. Terör ne kadar azdı. Çevremizde ne kadar kötü olaylar oluyor. Biz omuz omuza olursak aramıza hiçbir tefrika giremez. Safları düzgün ve sık tutunuz. Araya başka boşluk bırakmayacaksın. Saflar düzgün ve sık olacak hacı abi değil mi? Öyle oldu mu kadayıflı baklava. O zaman birlik olur kardeşlik olur güzel şeyler olur. Allah yanlıştan korusun."