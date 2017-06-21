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Bülent Arınç, ‘arabulucu’ olacak

Arınç, aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı

21 Haziran 2017 01:03

Aktif siyaseti bırakan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, daha önce Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Arabuluculuk Sistemi'nde çalışacağını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Manisa'da yayın yapan yerel bir TV kanalına katılan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç siyaseti bıraktıktan sonra neler yaptığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Hamamönü'nde bir ofis açtığını ifade eden Arınç “O ofiste de, avukatlığı düşünmüyorum ama arabuluculuk yapmak istiyorum. 3 sene önce bir kanun çıktı. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu diye. Yargıya gitmeden tarafları bir araya getirerek hukuk uyuşmazlıkları çözülebiliyor” dedi.

Kendine bu mesleği yakıştırdığını ifade eden Arınç “Eğitimini aldım talebeliğe döndün, derslere girdim yüz üzerinden 86 aldım. Sonra mülakata girdim onu da geçtim şimdi belgem elimde” ifadelerini kullandı.

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