Bülent Arınç ameliyat geçirdi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün Güven Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu. Arınç’ın, safra kesesindeki taşların alındığı bildirildi. Arınç’ın geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor.

Arınç, geçtiğimiz ay rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti, safra kesesinde taşlar tespit edildi. Doktorlar taşları hemen almayı teklif ettiler, ancak Arınç, bu operasyonun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yapılmasını istedi.



Geçen hafta Arınç’ın rahatsızlığı artınca doktorlar operasyon için daha fazla beklememesini isteyince Arınç da razı oldu.



Bu sabah saatlerinde yapılan operasyon ile Arınç’ın safra kesesindeki taşlar alındı.

Danışmanı Twitter'dan duyurdu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın geçirdiği operasyonun ayrıntılarını danışmanı Mustafa Oymak, Twitter'dan attığı mesajlarla duyurdu.

Arınç'ın geçirdiği safra kesesi operasyonunun "önceden planlandığını" kaydeden Oymak'ın Twitter mesajları şöyle;

- Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç daha önceden planlanan çerçevede Güven Hastanesi'nde safra kesesi operasyonu geçirmektedir.

- Şu an itibariyle sözkonusu operasyon planlanan çerçevede sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

- Operasyon tamamlandığında hastane yönetimi tarafından gerekli açıklama yapılacaktır.Bunun haricindeki tüm haber ve yorumlar gerçek dışıdır.