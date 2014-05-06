T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bülent Arınç ameliyat geçirdi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyat edildiği açıklandı

06 Mayıs 2014 14:48

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün Güven Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu. Arınç’ın, safra kesesindeki taşların alındığı bildirildi. Arınç’ın geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor.

Arınç, geçtiğimiz ay rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti, safra kesesinde taşlar tespit edildi. Doktorlar taşları hemen almayı teklif ettiler, ancak Arınç, bu operasyonun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yapılmasını istedi. 

Geçen hafta Arınç’ın rahatsızlığı artınca doktorlar operasyon için daha fazla beklememesini isteyince Arınç da razı oldu. 

Bu sabah saatlerinde yapılan operasyon ile Arınç’ın safra kesesindeki taşlar alındı.

 

Danışmanı Twitter'dan duyurdu

 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın geçirdiği operasyonun ayrıntılarını danışmanı Mustafa Oymak, Twitter'dan attığı mesajlarla duyurdu.

Arınç'ın geçirdiği safra kesesi operasyonunun "önceden planlandığını" kaydeden Oymak'ın Twitter mesajları şöyle;

- Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç daha önceden planlanan çerçevede Güven Hastanesi'nde safra kesesi operasyonu geçirmektedir.

- Şu an itibariyle sözkonusu operasyon planlanan çerçevede sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

- Operasyon tamamlandığında hastane yönetimi tarafından gerekli açıklama yapılacaktır.Bunun haricindeki tüm haber ve yorumlar gerçek dışıdır.

 

ETİKETLER

bülent arınçameliyatsafra kesesidanışmantwitterankaragüven hastanesitaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24