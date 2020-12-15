Bülent Arınç: ABD’nin tavrını şiddetle kınıyorum, Bugüne kadar hiçbir NATO ülkesinin böyle bir yaptırıma maruz kalmamıştır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin olarak, "ABD’nin tavrını şiddetle kınıyorum, Bugüne kadar hiçbir NATO ülkesinin böyle bir yaptırıma maruz kalmamıştır" açıklamasını yaptı.

Arınç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayalı dostluk ve ittifak ilişkisi vardır. Ülkemiz aynı zamanda NATO ittifakının en güçlü ve en güvenilir ülkesidir. Türkiye, çevresindeki ateş çemberine kaşı kendi savunma imkanlarını arttırmak istemiş bu kapsamda da müttefiklerinden talep ettiği Patriot Hava Savunma Sistemi için olumsuz yanıt almıştır. Haklı taleplerimizi görmezden gelen ABD ve NATO buna ek olarak ülkemizi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

"ABD’nin ortaya koyduğu bu tavır hasmane bir tutum"

Arınç, "Hakkaniyete sığmayan bu tavır, kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli savunma sanayi atılımında vites artırmamıza sebebiyet vermiştir. Savunma Sanayii Başkanlığı bugüne kadar ortaya koyduğu üstün başarıyla Türkiye’nin yüz akı olmuştur. ABD’nin bu güzide kurumumuzun yöneticilerini hedef alan, finansal kısıtlamalar getiren ve teknoloji transferini yasaklayan tavrını şiddetle kınıyorum. Bugüne kadar hiçbir NATO ülkesinin böyle bir yaptırıma maruz kalmamıştır. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz ABD’nin ortaya koyduğu bu tavır hasmane bir tutumdur." düşüncesini dile getirdi.

Arınç, "Bu yanlışta ısrar edilmesi Türkiye kamuoyunda hem ABD hem de NATO karşıtlığını tetikleyecek davranışlara yol açacaktır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın göreve başlamasıyla iki ülke arasında gerçekçi, dürüst ve ittifakın güçlendirilmesine yönelik bir diplomasi döneminin başlamasını ve hiçbir makul gerekçesi olmayan bu yaptırımların da geçersiz kılınmasını ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.