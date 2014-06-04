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Bülent Arınç, ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile görüştü

Ankara-Washington hattında krize yol açan CNN-Erdoğan polemiği sıcaklığını korurken Bülent Arınç'ın Kerry ile bir araya gelmesi dikkat çekti

04 Haziran 2014 16:29

ABD ile Türkiye arasında 'CNN krizi' sürerken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Polonya'da 2,5 saatliğine bir araya geldi.

Taksim'de Gezi Parkı olaylarının yıldönümünü takip ederken canlı yayında polis tarafından engellenen CNN International muhabiri Ivan Watson, Başbakan Erdoğan'ın "dalkavuk" aşağılaması sonrası Ankara-Washington arasında krize neden oldu.

Başbakan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, Watson'dan "ajan" olarak söz etti. Washington'dan da yanıt gecikmedi; ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Başbakan Erdoğan'ın  sözlerini "gülünç ve saçma" olarak niteledi.

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