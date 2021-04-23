T24 Haber Merkezi

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nu büyükelçi ve diplomatlara ayrılan bölümde tek başına izledi.

Oturuma, misyon şefleri ve yargı üyelerinden kimse katılmadı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan genel kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" sözlerine tepki gösterdiği AKP kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti. Arınç açıklamasında, "Benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" demişti.