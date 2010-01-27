Bülent Akın nereden nereye

T24 - 2000 yılında Galatasaray ile Süper Kupa zaferini yaşayan, sonrasında Premier Lig'e giden Bülent Akın şu an kulüp bulmakta zorlanıyor.





Bülent Akın 1999'da 30 bin dolara geldiği Denizlispor'dan, bir sezon sonra Lucescu'lu Galatasaray'a 8 milyon dolar bonservis bedeliyle gitti. Sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı 10 transferi arasında yer alan futbolcu, takımın yıldızı Hagi'nin ısrarıyla alındı ancak etkili olamadı ve tribünlerle de bir türlü yıldızı barışmadı.



Fatih Terim tarafından istenmeyince sözleşmesi uzatılmadı. Bülent Akın ise olayı bir gazeteye verdiği röportajda "bir gün kampta yemekte tavuk vardı, çok beğendiğim için ikincisini istedim, ancak sayılı geldiğini ve kalmadığını belirttiler, o gün Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdim" şeklinde bir açıklamıştı ama asıl ayrılma nedeninin ona sezonu kapattıran sakatlığı süresince Galatasaray'lı yöneticilerin boşvermişliği ve tedavi masraflarını bile cebinden ödemesi olduğunu belirtmişti.Bolton, Gençlerbirliği, Malatyaspor, yeniden doğmak için gittiği Hollanda ekibi MVV ve İstanbulspor'da da dikiş tutturamadı.



Bu sezonun başında transferin son gününde Ziya Hoca'nın isteği doğrultusunda Diyarbakırspor'la anlaştı ancak yetki belgesini yetiştiremediği için transfer resmiyet kazanmadı.





