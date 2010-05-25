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Buldukları mühimmat ile oynayan 1 bir çocuk öldü 5'i yaralandı

Van’ın Özalp ilçesinde askeri tesis yakınında buldukları patlayıcı maddeyle oynayan 5 çocuk ağır yaralandı.

25 Mayıs 2010 03:00




T24- Van'ın Özalp ilçesindeki Mustafa Muğlalı Kışlası'ndaki 2 .Hudut Tabur Komutanlığı önünde çocukların bulduğu maddenin patlaması sonucunda 1 çocuk öldü, 5 çocuk yaralandı.

 

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Özalp ilçesi Mustafa Muğlalı kışlası yakınında bulunan askeri atış poligonu dışındaki alanda meydana geldi.

 

Tel örgüler dışında bir cisim bulan biri kız, 5 çocuk bununla oynamaya başladı. Cismin patlaması sonucu 6 çocuk yaralandı.

 

Yaralanan çocuklardan Olcay Akyürek (13), ambulans helikopterle getirildiği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Patlamada yaralanan Nurullah Erçiçek (9), Orhan Erçiçek (11), Yunus Yaman (13), Doğukan Meşe (12) ve Fidan Coşar'ın (9) tedavileri ise sürüyor.

 

Patlamanın nedenine ilişkin ekiplerin incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

 

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise saat 16.00 sıralarında, Özalp ilçesinde meydana gelen patlamada, 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Yaralılardan Oğuzcan Akyürek isimli çocuk, Sağlık Bakanlığımızın helikopter ambulansı ile kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirmiştir.

 

Diğer ağır yaralı Nurullah Erçiçek (10) ile çeşitli yerlerinden yaralanan Yunus Yaman (12), Seyfullah Erçiçek (12), Doğukan Meşe (13) ve Rıdvan Coşan isimli çocuklar ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili Van Emniyet Müdürlüğüne ait bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını sürdürmektedir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı adli tahkikat başlatılmıştır."

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