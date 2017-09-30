Buldukları cismi kurcalayan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralı (2)

VALILIKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi\'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"30.09.2017 günü saat: 13.50 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi No:23 önünde bulunan moloz yığını içerisinde operasyon zamanından kalan patlamamış mühimmat olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, 1 çocuk ise, ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"