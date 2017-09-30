Buldukları cismi kurcalayan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralı (2)

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VALILIKTEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı

30 Eylül 2017 18:44

VALILIKTEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi\'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"30.09.2017 günü saat: 13.50 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi No:23 önünde bulunan moloz yığını içerisinde operasyon zamanından kalan patlamamış mühimmat olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, 1 çocuk ise, ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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