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Dünya

Bulduğu telefonu sahibine götürmeyince, fotoğrafı internette yayınlandı

Almanya’da, bir öğrenci düşürdüğü telefonunu bulup da iade etmeyen kadının fotoğrafını bir program sayesinde sosyal medyada paylaştı

24 Mart 2014 15:21

Almanya’nın Münih kentinde 25 yaşındaki bir öğrenci şehir kütüphanesinden çıkarken I-phone marka cep telefonunu düşürdü. Telefonu bulan kişi, telefondaki 'iCaughtU' adlı program sayesinde görüntülendi.

Bu program, cep telefonunun gizli giriş şifresi yanlış verildiğinde, otomatik olarak fotoğraf çekip, telefon sahibinin elektronik posta adresine gönderiyor.

DHA’da yer alan habere göre, telefonunu kaybeden öğrenci, elektronik posta adresindeki, olası telefonu kullanan kişinin fotoğrafını, "Telefonumu bulan bu kadın lütfen onu şehir kütüphanesi girişindeki müracaata versin" mesajıyla sosyal medyada yaydı. Buna karşın 3 gün geçmesine rağmen telefonu bulan şüpheli henüz telefonu iade etmedi.

 

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