T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bulduğu 6 bin TL'yi teslim eden şoföre ödül

UŞAK, (DHA)- UŞAK Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Ali Cengiz,  görev esnasında bulduğu 6 bin TL'yi sahibine ulaştırılmak üzere amiri arıcılığıyla polise teslim etti

19 Nisan 2018 22:41

UŞAK, (DHA)- UŞAK Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde şoför olarak çalışan Ali Cengiz,  görev esnasında bulduğu 6 bin TL\'yi sahibine ulaştırılmak üzere amiri arıcılığıyla polise teslim etti. Cengiz, AK Partili Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından bir haftalık tatille ödüllendirildi.
Uşak Belediyesi\'nde çalışan şoför Ali Cengiz, dün gece saatlerinde görev yaptığı sırada bir cüzdan buldu. Cengiz, içerisindeki para miktarına dahi bakmaksızın bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı\'na cüzdanı teslim etti. Daha sonra tutulan tutanak ile içinde 6 bin TL bulunan cüzdan sahibine ulaştırılmak üzere Uşak Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
Örnek davranışı nedeniyle Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan\'ın makamında ağırladığı Cengiz, \"Bugüne kadar böyle bir paraya ihtiyacımız olmadı. Ailemize haram lokma yedirmedik. İçerisindeki para miktarını bilmediğim cüzdanı bulur bulmaz sahibine ulaştırılması için amirime teslim ettim\" dedi. Cengiz, Türk milletinin bu tür konularda duyarlı olduğunu da söyledi.
Belediye Başkanı Nurullah Cahan da örnek davranışı nedeniyle Cengiz\'e teşekkür edip, \"Anadolu insanı ferasetli ve helal lokmayı gözeten bir kimliğe sahiptir. Böyle bir personele sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz emin ellerde. Personelimiz dört maaş tutarındaki parayı hiçbir kuruşuna dokunmadan emniyet yetkililerimize teslim etti. Biz bu tür nitelikli personelle çalışmaktan, Uşak halkına hizmet vermekten dolayı mutluyuz\" diye konuştu. Başkan Cahan, temizlik personeli Cengiz\'i bir haftalık otel tatiliyle ödüllendirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHA UŞAK Belediyesi TemizlikMüdürlüğüAli CengizCengiz AK Partili Belediye Başkanı Nurullah CahanUşak BelediyesiAli CengizCengizBelediye Başkan YardımcısıDahaUşak Emniyet MüdürlüğüUşak Belediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24