Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP milletvekili, TBMM'de açlık grevine başladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP milletvekili, grup toplantısının ardından 27 gündür açlık grevi yapan tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla TBMM'de 2 günlük açlık grevi eylemi başlattı.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in başlattığı ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' grevi eylemi 27. gününe girdi.

HDP Grup toplantısının ardından Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Mithat Sancar, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ile Erdal Aydemir, Güven'e destek amacıyla TBMM'de 2 günlük açlık grevi eylemi başlattı.

Grup toplantısından sonra açlık grevi eylemiyle ilgili açıklama yapan Buldan, "Hakkari Milletvekilimiz Sevgili Leyla Güven’in 27 gündür Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kalkması için başlattığı açlık grevine destek amaçlı yapıyoruz bu eylemi. Leyla Güven’in açlık grevinin temel sebebi İmralı Cezaevi’nde Sayın Öcalan’a uygulanan ağırlaştırılmış tecridin kaldırılmasına yöneliktir. Bu meselenin en fazla konuşulması gereken yeri Meclis’tir. Bu sorun sadece Leyla Güven’in ve sadece HDP’nin değil, bir bütün olarak Türkiye’nin sorunudur" dedi.

"Bu sorun Meclis çatısı altında çözülmeli"

Kürt sorunu çözülmeden bu ülkede yaşanan hiçbir krizin çözülemeyeceğini söyleyen Buldan, 3 buçuk yıldır Abdullah Öcalan'ın tecrit edildiğini belirterek "Leyla Güven’in başlattığı bu açlık grevini Meclis çatısı altından 2 günlük açlık grevi eylemi başlattık. Bu sorun Meclis çatısı altında çözülmeli, bu eyleme kulak verilmelidir" diye konuştu.

"Adalet Bakanlığı ile görüşmedik"

Buldan, Güven'le ilgili "Adalet Bakanlığı ile görüşmeniz oldu mu?" sorusuna "Biz görüşmedik, onlar bizimle görüşsünler. Leyla Güven 27. dönemin tek tutuklu milletvekili. Bugün bedenini açlığa yatırmış durumda. Onların bize sorması, bu konuyu gündeme alması gerekir" yanıtını verdi.