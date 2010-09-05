-BULDAN'DA ORMAN YANGINLARI DENİZLİ (A.A) - 05.09.2010 - Denizli'nin Buldan ilçesindeki iki orman yangınında 7 dekar alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Buldan'ın Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisinde ormanlık alanda öğleden sonra belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından Buldan Belediyesine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteriyle Buldan Orman İşletmesi ve Buldan İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dekar ormanlık alan kül oldu. Yangına müdahalenin ardından soğutma işlemleri sırasında yangın bölgesine 300 metre uzaklıkta yükselen dumanları gören ekipler, bölgeye araçların girememesi üzerine araçsız olarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine helikopter takviyesi istendi. Helikopterin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.