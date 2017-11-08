Buldan'da organik yumurta üretecekler

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, iki girişimci tarafından organik yumurta üretimi için kurulan tavuk çiftliği törenle hizmete açıldı.

Buldan\'ın kırsal Bursa Mahallesi, Tekke Mevkisi\'nde girişimci Burakcan Tuğrul ve Fatih Demirel tarafından 300 bin lira yatırım yapılarak 2 bin metrekaresi kapalı toplam 4 bin metrekarelik alana organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kuruldu. 1200 tavuğun bulunduğu, ilk etapta günde 900 yumurta üretiminin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği Bizim Kızlar Organik Yumurta Çiftliği\'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, CHP\'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcıları Mehmet Atmacaoğlu ve Necdet Demir, Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ali Uzakgider, Buldan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Serdal Uğur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Denizli İl Müdürü Yılmaz Erkaya, organik yumurta üretimi için kurulan çiftliğin Denizli\'de ilk ve tek olduğunu belirterek, \"İşletmenin maliyetinin yüzde 50\'si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından teşvik anlamında karşıladı. Bu tür organik çiftliklerin artmasını istiyoruz\" dedi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay da konuşmasında, girişimciler Burakcan Tuğrul ve Fatih Demirel\'i kutlayıp, bölgenin tarım ilaçları ile kirletilmemiş bir bölge olduğunu, organik yumurtacılık ve organik tarım için ideal bir yer olduğunu, açılan çiftliğin Denizli\'de ilk olması açısından da ayrıca gurur duyduğunu söyledi.

Çiftlik hakkında bilgi veren Burakcan Tuğrul da tesiste tavuk başına 4 metrekare alarn düştüğünü belirtip, \"İlk etapta, 1200 tavuk ile günde 900 civarında yumurta üretiminin gerçekleştireceğiz. Gelecek üç yıl içinde üç kümes daha ilave ederek 5 bin tavuk kapasitesine çıkmayı hedefliyoruz\" dedi.

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