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Buldan: Türkiye tek adamdan büyüktür

“MHP ile kol kola girip, Kürt halkından bozkurt işareti yaparak oy almaya gelecek AKP hükümetine sesleniyoruz: Bizim sizinle sorunumuz var”

28 Nisan 2018 20:43

Türkiye'de seçimler sonrasında 25 Haziran sabahı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olmayacağını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şimdiden bunun müjdesini veriyoruz. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'dan çok çok büyüktür. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'a mahkum değildir. Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir. Yeni bir şans var, yeni bir fırsat var" dedi.

HDP'nin Van'daki bir düğün salonunda düzenlediği etkinlikte konuşan Buldan, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Kürt halkı ile bir sorunumuz yok" sözlerini eleştirerek, "Dün akşam Başbakan televizyonda şöyle bir açıklama yaptı. 'Bizim Kürt halkı ile bir sorunumuz yok' dedi. Kürt halkı ile sorununuz yoktu ise eğer bugün Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ı, İdris Baluken'i neden cezaevlerinde rehin olarak tutuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Buldan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün MHP ile ittifak yapan, MHP ile kol kola giren ve Kürt halkından bozkurt işareti yaparak oy almaya gelecek AKP hükümetine, Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyoruz. Bizim sizinle sorunumuz var.

"Yargının, yürütmenin ve yasamanın tek adam elinde tutulduğu bir dönemde, her şeyin saraya bağlı olduğu bir dönemde bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizlere demokrasi vaatleri verecek. AKP'ye oy veren Kürt halkına sesleniyorum. Artık AKP'ye tek bir oy bile gitmemelidir. Sizin varlığınızı inkar eden, iradenizi yoksayan, seçilmiş milletvekillerini rehin alan, belediye başkanlarınızın yerine kayyumlar atayan ve sizin tüm kazanımlarınızın elinizden alanlara karşı birlik ve beraberliğimiz ortaya koymamız lazım. 24 Haziran akşamı başka bir gün olacak, 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan'sız, Devlet Bahçeli'siz bir gün olacak. Şimdiden bunun müjdesini veriyoruz. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'dan çok çok büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'a mahkum değildir. Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir. Yeni bir şans var, yeni bir fırsat var. AKP'den kurtulacağız, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız, Devlet Bahçeli'den kurtulacağız, AKP-MHP ittifakından kurtulacağız." 

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