Buldan: Öcalan, Kandil'e 'nasıl çekileceklerini' yazacak

İmralı sürecinin önemli aktörlerinden biri olan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, çözüme giden yol haritası hakkında bilgi verdi. Kandil’in mektubunun Abdullah Öcalan’a ulaşmasının ardından önümüzdeki bir kaç gün içerisinde adaya giderek, Öcalan’la ‘çekilmeye’ ilişkin görüşeceklerini belirten Buldan, “Heyet gittiğinde Öcalan’ın, mektuba cevabına ilişkin değerlendirmeleriyle dönecek. Çekilmenin ayrıntıları, nasıl olacağına ilişkin Kandil’e bir mektup gidecek. Bütün ayrıntılar orada olacak” dedi.

4. BDP Heyeti’nin Kandil’e götürdüğü mektubun yanıtının Öcalan’a ulaştığını anımsatan Buldan, önümüzdeki bir iki gün içinde adaya gidecek 5. heyetin, Öcalan’ın çekilmeye ilişkin mesajlarıyla döneceğini anlattı. Buldan, Radikal gazetesinden Rifat Başaran’a şunları söyledi:

“Heyet pazartesi gidebilir. Öcalan’a nasıl bir mektubun gittiğini biz bilmiyoruz. Kapalı zarfla gitti. Heyet adaya gittiğinde Öcalan’ın bu mektuba cevabına ilişkin değerlendirmeleriyle dönecek. Öcalan’ın çekilmenin nasıl olacağı konusunda çağrı yapmasını bekliyoruz. Çekilmenin ayrıntıları ve nasıl olacağına ilişkin Kandil’e bir mektup gidecek. Bütün ayrıntılar orada olacak.”

‘Bir takvim olmalı’

Hükümetin sürece ilişkin bir takviminin olmamasından yakınan Buldan, “Süreçle ilgili net bir takvimlendirme yok. Ama bence olsa daha iyiydi. Her şey anlık gelişiyor” dedi. Buldan, sürece ilişkin kendi takvimlerini ise “Süreçle ilgili birinci aşama, çekilmenin tamamlanması ile bitmiş olacak. İkinci aşamada yol temizliği dediğimiz, demokratikleşmeye dönük yasal düzenlemeler yapılacak. Anayasa değişikliğinden Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak düzenlemelere, Kürtlerin özgürlük, anadil taleplerini karşılayacak düzenlemelere kadar bir dizi yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Orta kademenin rahatsızlıkları da ikinci aşamada gündeme gelecek. Üçüncü aşama ise normalleşme dediğimiz aşama olacak. Bu süreçte, yurtdışına gitmek isteyenlere güvenli ortamın sağlanması veya evlerine dönmek isteyen gerillalara bu imkanın sağlanması gerekiyor” diye anlattı.

‘Örgütle temas kurmalı’

Akil İnsanlar Komisyonu’nun çalışmalarına da değinen Buldan, “Başbakan heyete, İstanbul’daki toplantıda 2 ay görev yapacaklarını bildirmiş ama bence böyle bir süre kısıtlamasına gitmek doğru değil. Belki de süreç 2 yıl devam edecek. O nedenle komisyona süre biçilmesini doğru bulmuyoruz” dedi. Buldan, Öcalan’ın örgüt yöneticileriyle de bir şekilde irtibat kurması gerektiğini söyledi.