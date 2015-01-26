Buldan: Az kalmış Davutoğlu, Diyarbakırlılara Öcalan'ın selamlarını da iletecek

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, AKP Diyarbakır Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Öcalan" göndermesinde bulundu. Buldan, "Az kalmış Başbakan, Diyarbakırlılara Abdullah Öcalan'ın selamlarını da iletecek" dedi.

Diyarbakır'a Başbakan sıfatıyla ilk kez bir ziyarette bulunan Davutoğlu, çözüm sürecine dair önemli mesajlar verirken sık sık "selam" göndermeyi de ihmal etmedi.



Konuşmasına "Peygamberler şehri, Peygamberi her vesileyle anan ve onun yolundan yürüyen Diyarbakır"a selam vererek başlayan Davutoğlu, salondakileri Kürtçe de selamladı.

Davutoğlu konuşmasında ayrıca, " Diyarbakır üzerinden bir asra, bir millete, bütün bir Ortadoğu coğrafyasına selam vermeye geldik", "Kobani'ye, Suriye'nin her şehrine, tüm mazlumlara selam olsun", "Saraybosna'ya da selam olsun" şeklinde ifadelere de yer verdi.

Davutoğlu'nun Diyarbakır açıklamasındaki "selam" vurgusuna HDP'den de bir değerlendirme geldi.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az kalmış Başbakan, Diyarbakır'lılara Öcalan'ın selamlarını da iletecek" dedi.