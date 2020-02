Buldan: AKP düştü düşecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kobani olaylarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kobanî düştü düşecek" sözünden sonra başladığını söyledi. Buldan, "Onlar Kobanî düştü düşecek diyorlar ya biz de buradan söylüyoruz. AKP düştü düşecek, az kaldı sabredeceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim çalışmalarına Şanlıurfa’nin Birecik ilçesinde devam etti. Burada düzenlenen mitingde konuşan Buldan, AK Parti’nin 24 Haziran’da iktidarı kaybedeceğini öne sürdü.

Buldan’ın Birecik'teki konuşmasından satır başları şöyle:

"Asla birbirimizden kopmayacağız"

Her gün Kürt işçilere ırkçı saldırıların yaşandığı bir dönemdeyiz. Dün Ankara’da Kürt oldukları için 2 işçiye saldırı yapıldı. Bu saldırı AKP hükümetinin Türkiye halklarını kutuplaştırmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlayış Türkiye halklarını birbirinden koparmaya çalışıyor. Ancak bizler asla birbirimizden kopmayacağız, ayrılmayacağız. Kardeşçe, özgürce bu topraklarda hep birlikte yaşayacağız.

Onların bu anlayışıdır ki, bugün kol kola girdikleri Kürt halkına düşmanlık sergileyen parti ile birlikte, Kürt halkını inkar eden bir zihniyetle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bizler Suruç’u Ankara’yı, Roboski’yi yaşadık. Suruç katliamında 33 gencimizin bombalarla paramparça edildiğini hiçbirimiz unutmayacağız, unutturmayacağız!

"Suruç aydınlatılmadığı için Ankara katliamı yaşandı"

Suruç Katliamı aydınlanmadığı için hemen arkasından Ankara katliamı gerçekleşti. Ankara katliamı aydınlatılmadığı için hala katliamlar yaşanıyor. HDP olarak şunun sözünü veriyoruz toprağın altına düşen her bir canımızın hesabını AKP hükümetinden soracağız.

Onlar bize böylesi bir yaşamı, bize dayatabilirler ancak bizler şunu biliyoruz; Sizler Kürt halkını inkar ettiğiniz sürece, Kürt halkı birlik ve beraberliğini sağlayacak ve size 24 Haziran’da dersinizi verecek.

"Onların iktidarını düşüreceğiz"

Onlar bizi tanımadılar, görmediler, duymadılar. Bunun için milletvekillerimizin vekilliğini düşürdüler. Osman Baydemir’in vekilliğini düşürdüler, İbrahim Ayhan’a Dilek Öcalan’a ceza verdiler ancak bugün milyonlarca Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Dilek Öcalan var.

Onlar bizim vekillerimizin vekilliğini düşürdüler biz de buradan sizlere söz veriyoruz biz de onların iktidarını düşüreceğiz.

"Olaylar 'Kobani düştü düşecek' sözlerinden sonra başladı"

Bu ülkede Kürde dair ne varsa yok etmeye çalıştılar. 4 yıl önce Kobanî düştü düşecek diyen anlayış, çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin katilinin Demirtaş olduğunu söylüyor. Ancak kendisi de iyi biliyor ki o olaylar Kobanî düştü düşecek sözünden sonra başlatılmıştır. Onların amacı IŞİD bayraklarının bu sınırlarda dalgalanmasıydı. Kürt halkı bunlara izin vermedi. Buna sonra da izin vermeyecek.

Onlar Kobanî düştü düşecek diyorlar ya biz de buradan söylüyoruz. AKP düştü düşecek, az kaldı sabredeceğiz. 13 günümüz var. Onlar barışa dair ne yaptıksa inkar ettiler. Barış sürecini sabote ettiler. Bugün burada sayın Öcalan’ı anmadan olmaz. Barışa, özgürlüğe, demokrasiye olan katkısı nedeniyle Sayın Öcalan üzerinde ağırlaştırılmış bir tecrit uygulanıyor. Kürt halkını böyle cezalandırmak istiyorlar. 24 Haziran’dan sonra Öcalan üzerindeki tecridi de hep birlikte kaldıracağız.

"AKP ile birlikte olan valiler ve kaymakamlar tehditle oy istiyor"

Değerli halkımız Cumhurbaşkanı adayımız, Demirtaş hiçbir suçu yokken sadece Cumhurbaşkanına “seni başkan yaptırmayacağız” dediği için Edirne cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Oysa bugün Türkiye’de milyonlarca Demirtaş var, her biriniz birer Selahattin Demirtaş’sınız haksız bir şekilde cezaevinde tutulan binlerce arkadaşımız, milletvekillerimiz, belediye eşbaşkanlarımız var.

Belediye Eşbaşkanlarımızın yerine atadıkları kayyumlar, Kürt halkına hakaret ettiler. AKP ile birlikte olan mülki amirler valiler kaymakamlar tehditle oy istiyorlar. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bizim gibi olun, tehdit etmeyin insanlar size gönülden bağlı olsun.

"Oyunuzu kullanırken Suruç katliamını hatırlayın"

Biz bu ülkeye barışa dair özgürlüklere dair demokrasiye dair ne varsa bunu getirmenin sözünü veriyoruz. HDP bu ülkenin umududur, gençlerin ve kadınların, mazlumların umududur. Biliyoruz ki, 24 Haziran’dan sonra her şey HDP ile değişecek her şey HDP ile güzelleşecek. Urfa halkımız da bu konuda gerekli kararı verecek. Bu topraklar her zaman direndi. 24 Haziran’da da her türlü baskılara karşı yeniden direnecektir. Bugün Milletvekili adayı arkadaşlarımız sizlerin sesi ve iradesi olmak için parlamentoya gidecek. Sandık başına giderken herkes elini vicdanının üzerine koysun. Oyunuzu kullanırken Suruç katliamını hatırlayın, Osman Baydemir’i hatırlayın. Oyunuzu kullanırken cezaevinde olan Demirtaş’ı ve yoldaşlarımızı hatırlayın.

Asla kimse bizim özgür ve eşitlik mücadelemizi sekteye uğratamayacak. 24 Haziran’da sandıklarımıza, oylarımıza, adaylarımıza sahip çıkalım.