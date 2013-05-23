Bülbüloğlu: Türkiye'nin kararı doğruydu

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Rusya'nın Komsomolskaya Pravda gazetesinde yayımlanan röportajında, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) "Azerbaycan'dan Rusya'ya oy verilmediği" şeklindeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Azerbaycan'daki mobil telefon şirketleri üzerinden gönderilen oy sayılarının mahkeme kararıyla açıklandığını kaydeden Bülbüloğlu, Rusya temsilcisine toplam 2 bin 169 SMS gönderildiğini bildirdi.

Azerbaycan'dan Rusya'ya oy çıkmamasının olanaksız olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, iki ülke arasında derin kültürel bağlar bulunduğunu ve oyların kaybolmasının Azerbaycan'da birçok insanı üzdüğüne işaret etti.

Bülbüloğlu, Türkiye'nin yarışmaya katılmama kararını da değerlendirerek, "Aslında, Eurovision Şarkı Yarışması ciddiyetini kaybetti. Türkiye'nin zamanında bu yarışmaya katılmama yönünde almış olduğu karar, doğru bir karardı" ifadelerini kullandı.