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Dünya

Bulaşıkçı olarak gittiği İngiltere'de belediye başkanı seçildi

İngiltere'de seçimlerden zaferle çıkan Muhafazakâr Parti’den seçime giren bir Türk de vardı...

11 Mayıs 2015 10:30

Trabzon’dan 43 yıl önce İngiltere’ye giden Türk, bu ülkedeki seçimlerde belediye başkanı seçildi.

İngiltere’de 7 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti zafer kazandı. 

Muhafafazar Parti’den seçime giren bir Türk de belediye başkanı seçildi.

Habertürk gazetesinin haberine göre; 1972 yılında 16 yaşındayken Trabzon’dan İngiltere’ye giden Mehmet Gaygusuz, bu ülkede bulaşıkçılık, garsonluk gibi işler yaptı.
St. Albans kasabasına yerleşerek lokanta açan Gaygusuz, burda evlendi ve iki çocuk babası oldu.

St. Albans Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Gaygusuz, üç dönem bu görevi sürdürdü. 

7 Mayıs’taki genel seçimlerde Muhafazakar Parti’den aday olan Mehmet Gaygusuz, 7 rakibini geride bırakarak St. Albans Belediye Başkanı oldu. 

Hiç Türk seçmenin olmadığını dile getiren Gaygusuz, “Tamamen İngiliz seçmenlerin oyuyla seçilmek gurur verici” dedi.

Gaygusuz, hedefinin milletvekili olmak olduğunu ifade etti.

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