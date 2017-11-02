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'Bulaşık' tartışmasında kocasını öldürdü, ömür boyu hapis cezası 15 yıla indi (2)

SIRTINDA SİGARA DA SÖNDÜRMÜŞ Jandarma Uzman Çavuş olan eşi Mehmet Tosun'u tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gamze Tosun'a, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ömür boyu hapis cezası, Mehmet Tosun'un eşine uyguladığı şiddet, hakaret ve

02 Kasım 2017 19:26

SIRTINDA SİGARA DA SÖNDÜRMÜŞ
Jandarma Uzman Çavuş olan eşi Mehmet Tosun\'u tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gamze Tosun\'a, Bursa 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen ömür boyu hapis cezası, Mehmet Tosun\'un eşine uyguladığı şiddet, hakaret ve daha önceden kolunda ve sırtında söndürüldüğü öne sürülen sigara nedeniyle 18 yıla düşürüldü. Mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlığını dikkate alarak bu cezayı 15 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın tutululuk halinin devamında karar verdi.


 

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